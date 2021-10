Policijske uprave osječko–baranjske

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U protekla 24 sata na područjuevidentirano jekoje su za posljedicu imale materijalnu štetu.Na područjudogodile su se dvije prometne nesreće, a na područjujedna prometna nesreća.U razdoblju od 1. do 3. listopada, na području Policijske uprave osječko baranjske, u prometu je zaustavljeno(23 vozača osobnog automobila i 7 vozača bicikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je, u 9,40 sati, u Zoljanu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobila 65-godišnjak iz Gradca Našičkog koji je upravljao, za vrijeme dok mu je istekla vozačka dozvola i kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Vozaču automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 1. listopada, u 20,00 sati, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač biciklaiz Bračevaca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.U subotu, 2. listopada , u 4,40 sati, u Popovcu, kod križanja sa Ilirskom ulicom dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozačiz Belog Manastira, koji je upravljao osobnim automobilom i uslijed nekretanja sredinom prometne trake sletio s kolnika, utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21 300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je jošod čega 115 prekršaj prekoračenja brzine kretanja, 21 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje pod zabranom, 4 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 88 ostali prekršaji.- izvijestili su iz policije.