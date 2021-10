322 medicinska djelatnika KBC-a Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Odkoja su se testirali, čakje pozitivnih na koronavirus, rekao je, liječnik u KBC Osijek za RTL Danas. " - dodao je. Također je dodao, da tijekom testiranja nije bilo problema niti pobune djelatnika. Kako smo već pisali , započelo je testiranje djelatnika KBC-a Osijek. Dio je tokoja na snagu stupa od danas. Od danas, 4. listopada ulazak u sve zdravstvene te institucije socijalne skrbi bit će moguć uzili drugog odgovarajućeg dokaza.- osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa.- osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije.- osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci što se dokazuje potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci.- osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BATom ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.Ministar zdravstvaporučio je kako će u prvoj fazi država snositiza zaposlenike i pacijente, a nakon toga će se vidjeti. U početku će testiranje biti, ali ne može unedogled, rekao je ministar dodavši kako će to ovisiti o trendu kretanja epidemije, povećanju cijepljenja u zdravstvenom sustavu itd.Upitan što ako se netko od zaposlenika, Beroš je rekao da oni neće moći doći na posao i pisat će im se neopravdani izostanak teplaću za to razdoblje. Na pitanje znači li to da neće biti otkaza, rekao je da je on protiv toga u ovom trenutku.Što se tiče pacijenata, svaki pacijent koji ide u bolnicu, a, treba se javiti svom liječniku. Svatko tko ima zakazan tretman ili hospitalizaciju a nije cijepljen dobit će uputnicu za besplatno testiranje - izjavio je ministar.