edjelja i srijeda bit će dani za testiranje, i mi smo spremni za sve upute koje će biti u primjeni od ponedjeljka, a testiranje djelatnika obavljat će se počevši od ove nedjelje, dok su ostali trebali do petka do 15 sati predočiti dokaz da su imuni prema važećim uputama

U pet navrata svaki dan, sukladno smjenama u koje dolaze djelatnici, obavljat će se testiranja na bolest COVID-19. U ovome trenutku cijepljeno je više od 65 posto djelatnika, ali i oko 93 posto korisnika. Mi smo sve organizirali za testiranje, a oni koji imaju COVID potvrdu morat će je pokazati na ulazu, odnosno predočiti dokaz da su preboljeli koronavirus

na snagu stupau zdravstvenim i socijalnim ustanovama, prema kojemuu većini slučajeva ulazak u njihkako djelatnicima tako i pacijentima, piše Glas Slavonije U Kdo 30. rujna cijepljeno jezdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, a njihpreboljelo je te je imuno na koronavirus. Gledajući broj djelatnika, od njihih je„N“, izjavio je, ravnatelj osječkog KBC-a, dodajući kako vjeruje da su brojke cijepljenog nezdravstvenog ili zdravstvenog osoblja čak i veće, jer se određeni broj djelatnika cijepio prošli tjedan, a to nije ušlo u trenutačnu statistiku.Pravila ulaska u bolnički krug vrijede kao i do sada, pa onaj tko treba obaviti kontrolni pregled, dok jepotreban za dijagnostičke zahvate i slično. Naglasio je da posjete bolesnicima i dalje nisu dopuštene te dodao da sad za to posebice nije vrijeme, jer ima slučajeva gripe i rota virusa, što je također lako prenosivo.I usve je spremno za novi režim ulaska. Ravnateljpotvrdio je da je dobio odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite o obveznim mjerama i ondje je sve pripremljeno da se sve odvija prema njoj.“, rekao Ćurić.Inače, ministar rada i socijalnog sustavau petak nije konkretno odgovorio na pitanje koliko će dugo testiranje ići na teret poreznih obveznika, samo je rekao da je još “prerano reći kad će poslodavac u vlasništvu države prestati plaćati testiranje” te da će se za to kroz rebalans proračuna osigurati dovoljno sredstava.