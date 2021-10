200 izlagača

Okoizstiglo je u Osijek na. Na oko 5000 četvornih metarana Pampasu, od petka do nedjelje predstavit će se izlagači s područja prehrambene i poljoprivredne industrije, ali i one tvrtke koje se bave vodom, tlom, energijom, stanovanjem i drugim područjima.Sajam je danas svečano otvorio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivredeističući kako su poljoprivredni proizvođači okosnica gospodarstva Osječko-baranjske županije.– poručio je Tušek.– kazao je, zamjenik osječkog gradonačelnika.Naosvrnuo se i zamjenik osječko-baranjskog župana, koji je podsjetio kako je izgradnja započela u lipnju te najavio kako se završetak prve faze izgradnje očekuje kroz narednih 18 mjeseci. Dodao je i kako su žensko poduzetništvo i poduzetništvo branitelja dijelovi sajma koje financira Osječko-baranjska županija.Direktor Osječkog sajmarekao je kako ukupan sadržaj i aktivnosti koji će se odvijati kroz tri dana sajamske priredbe neupitno svjedoče njezinom značaju, te potrebi i opravdanosti njegovanja sajamske tradicije.A priredbu ove godine čine tematske cjeline i poslovni događaji, i to izložbe, nacionalno ocjenjivanje kvalitetnih sorti meda, te grupna izložba mađarskih gospodarstvenika i bilateralni susreti mađarskih i hrvatskih gospodarstvenika.U sklopu programa održat će se i već tradicionalna manifestacija Dani meda u Hrvatskoj koja će promovirati pčelinje proizvode kroz degustaciju, prodaju, stručno, te u okviru koje se održava 26. Nacionalno ocjenjivanje kvalitetnih sorti meda.Osječki jesenski sajam organizira Osječki sajam d.o.o. u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Županijskom komorom Osijek, pod pokroviteljstvom Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Ulazak je kao i prethodnih godina slobodan, no ove godine u unutarnjim prostorima – uz. Radno vrijeme za posjetitelje je od 10:00 do 19:00 sati.