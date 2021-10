Roditeljska naknada

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta, koja sada iznosi najviše, izjednačit će se szaposlenog roditelja koji koristi dopust, i to najvjerojatnije od druge polovice sljedeće godine, piše Jutarnji list Istimuvodi se i obavezniodnosnokoje će otac koristiti zajedno s majkom odmah nakon rođenja djeteta, a što jesukladnoU prvom tromjesečju sljedeće godine u Vladinu proceduru bit će upućen prijedlog novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama s ovakvim prijedlozima.Iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mladekada bi takav prijedlog stupio na snagu, no neslužbeno se doznaje da će prijedlog biti daiznosa roditeljske naknade i pune plaće zaposlenih i samozaposlenih roditelja stupi na snagu zajedno s uvođenjem obaveznog očinskog dopusta koji pak, sukladno europskoj Direktivi, trebamo uvesti najkasnijegodine.Također još nije poznato koliko će izjednačavanje roditeljske naknade s punom plaćom zaposlenog roditelja koštati državni proračun te koliko će iznositi naknada tijekom očinskog dopusta.Za očekivati je da će se, sukladnoza isplatu roditeljskih naknada za drugih šest mjeseci dopusta (odnosno osam mjeseci ako je najmanje četiri mjeseca dopusta koristio otac)za dopust nakon rođenja blizanaca, odnosno trećeg i svakog sljedećeg djeteta. U tim slučajevima dopust može trajati ukupno tri godine, a naknada nakon prvih 12 mjeseci, prema važećoj regulativi, iznosi. Koliko će biti to povećanje, ovisit će o financijskog analizi.Podsjetimo, Europski parlament je početkom travnja 2019. usvojio Direktivu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja, koja, među ostalim, obvezuje sve države članice na uvođenje tzv. očinskog dopusta u trajanju od najmanje 10 dana. Radi se o dopustu koji otac koristi zajedno s majkom, odmah po rođenju djeteta, a Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja EU koja takav dopust još uvijek nema.