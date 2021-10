bosansko-hercegovačkom graničnom prijelazu Svilaj

most preko rijeke Save

5C - Budimpešta-Beli Manastir-Osijek-Sarajevo-Ploče

Ursula von der Leyen

Andrej Plenković

Zoran Tegeltija

Ovo je poseban trenutak. Most Svilaj povezuje EU i Zapadni Balkan. EU je uložila je 25 milijuna eura u izgradnju, ali od ulaganja novca možda je važnija simbolika koju most predstavlja. Bit mosta je povezivanje, izgradnja mostova između ljudi, naroda, zemalja, kultura što je toliko značajno za našu zajedničku budućnost

BiH i cijeli zapadni Balkan pripadaju EU-u. U našem je zajedničkom interesu i vjerujem da je ovo naša sudbina. Moramo se suočiti s izazovima današnjice, poput epidemije, ekonomskog oporavka. EU je dosad donirala 1,3 doza cjepiva BiH, a u planu su i dodatne količine. Cijepljenje će u konačnici spasiti živote. Moramo uvjeriti stanovništvo da se cijepi i molim vas da ih zajednički uvjeravamo, rekla je predsjednica Europske komisije.

najdulja prirodna granica

Otvaramo još jedan most koji nas spaja, još jednu poveznicu između RH i BiH, ali i poveznicu između EU i BiH. Izrazito mi je drago da je na ovoj prigodi s nama predsjednica EK jer njezin dolazak ovdje uistinu naglašava simboliku spajanja. On simbolizira i vrijednosti koje na s povezuju, a to je prije svega zajedništvo, odgovornost, povjerenje, međusobno uvažavanje i poštovanja te želja da komuniciramo bez ometanja i da se ljudi, dobra i usluge kreću bez ograničenja

Europa su i vrijednosti demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, tržišno-socijalno gospodarstvo. Ali Europa, kao što mi u Hrvatskoj znamo sada nakon 8 godina članstva, su i mostovi i ceste i brodovi i optički kablovi, radna mjesta, obrti, tvrtke te napredovanje i razvoj u svakom pogledu. Stoga danas moramo biti zadovoljni da je ovaj projekt realiziran zajedničkom suradnjom i uz financijsku potporu europskih institucija. On je zasigurno samo jedan od onih mostova koji će povezati RH i BiH. Već iduće godine bit će most kod Nove Gradiške. To znači da jačanjem infrastrukturnog povezivanja povezujemo naše narode, naša gospodarstva, međusobna ulaganja i razmjenu", dodao je premijer. "Želimo iskoristiti ovu prigodu da jačamo odnose s BiH. Imamo 1000 km dugu granicu, koja nas ne razdvaja, nego povezuje. Rekao sam puno puta da Hrvatska neće dizati nikakvu žicu prema BiH jer znamo koliko je bitno da budemo povezani i koliko takve fizičke prepreke mogu negativno utjecati na odnose između naših naroda. No to ne znači da nećemo intenzivno surađivati kada je riječ o zajedničkoj borbi protiv nezakonitih migracija, da nećemo zajednički surađivati u svim drugim područjima koja će unaprijediti naše odnose

Sretan sam što danas zajedno sa svima vama svjedočim završetku ovako izuzetno važnog projekta za naše dvije zemlje, što svjedočimo zajedničkom uspjehu naših zemalja uz podršku EU. Malo je ovako velikih projekata koje smo realizirali, a da sama nisu bili prijatelji iz EU-a. Zajedno smo pokazali da imamo vještina i znanja, hrabrosti da zajednički projektiramo, gradimo i financiramo jedan ovako važan projekt, projekt koji je važan za sve zemlje koje su naslonjene na paneuropski koridor 5C

Izgradnja i najmanjeg mosta bilo gdje u svijetu dokazuje sposobnost ljudi da grade, ali istovremeno simbolizira povezivanje ljudi, trgovine, ekonomija, kultura. Izgradnja mosta kao što je ovaj naš pokazuje sposobnost naših zemalja da gradimo velike infrastrukturne projekte, ali isto tako da povezujemo naše građane. U ovaj most je ugrađena ogromna želja za povezivanjem građana BiH i RH s obje strane rijeke Save. Želje za međusobnim povezivanjem često su mnogo važnije od betona i čelika. Dugo smo čekali izgradnju ovog mosta, ali nikad nismo pomislili da odustanemo i da ga nećemo izgraditi. Zbog toga će ovaj most za građane BiH i RH biti mnogo više od jednog građevinskog objekta. Ovaj most će biti jedan od najsnažnijih simbola povezanosti naših država, smanjit će distancu među ljudima i predstavljat će instrument međuljudske i trgovinske i turističke povezanosti. Benefite ovog mosta i graničnog prijelaza građani će početi osjećati već danas od 16 sati i nadam se svaki dan, ali prave efekte ćemo biti pred kraj godine kada dolaze božićni praznici i siguran sam da će naše službe imati manje posla, a da će naši građani manje čekati na granici

sporazuma

50 posto ugovorene vrijednosti radova

22,31 milijun eura

Prigodnom svečanosti nau četvrtak je u promet pušten, koji je sastavni je dio međunarodnog paneuropskog cestovnog koridoraPredsjednica Europske komisije, predsjednik Vlade RHi predsjedatelj Vijeća ministara BiHzajedno su prerezali vrpcu i time označili puštanje mosta u promet.", rekla je tom prigodom Ursula von der Leyen. "Premijer Andrej Plenković rekao je kako je rijeka Sava koja jeizmeđu dvije susjedne i prijateljske države, između BiH i Hrvatske. "", rekao je Plenković.", dodao je.", rekao je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. "", istaknuo je Tegeltija. Zahvalio se za svu pomoć koju je EU pružila u realizaciji mnogih drugih projekata, ali i u borbi protiv pandemije koronavirusa.Most preko rijeke Save je kontaktna je točka cestovne mreže Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dužina mosta iznosi 660 metara, a ukupna širina 29 metara. Za svaki smjer izgrađene su po tri vozne trake.Zajednička izgradnja mosta realizirana je temeljemizmeđu Vlade RH i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na koridoru 5C.Sukladno sporazumu, svaka država financira. Financiranje hrvatskog dijela mosta osigurano je putem CEF fonda (57,97 posto) i kredita EIB-a. Vrijednost ugovorenih radova za izgradnju mosta iznosibez PDV-a.Radovi na izgradnji mosta započeli su u rujnu 2016. godine, a planirani rok završetka radova bio je dvije godine.Hrvatska je svoj dio građevinskih radova završila još prošle godine, ali je kasnila gradnja prijelaza s bosanskohercegovačke strane, a u međuvremenu pojavio se i problem s kategorizacijom prijelaza u BiH.Natječaji za gradnju toga mosta nekoliko su se puta raspisivali i poništavali, a nakon trećega postupka i milijunske odštete koju je BiH morala platiti, jer nakon natječaja nije uvela u posao planiranoga izvođača, tvrtku Strabag, u konačnici je posao gradnje dodijeljen konzorciju koji su činile tvrtke Viadukt i Hering. U međuvremenu je Viadukt otišao u stečaj, pa je cjelokupan posao preuzela tvrtka Hering.Most Svilaj jedan je od ključnih projekata Hrvatskih autocesta na dovršetku međunarodnog koridora 5c, koji će spojiti Budimpeštu, Osijek i Sarajevo s Pločama. Potpuni završetak hrvatskog dijela koridora očekuje se 2024. godine.