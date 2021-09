podigle kompetencije mladih

Tekst: Općina Vuka

Foto: Canva

Kako bikoji nemaju stalna primanja i spriječili, općinepokrenule su zajedno, u suradnji s, hvalevrijedan projekt pod nazivom "".Cilj projekta je stvoritiza sve stanovnike ovih mjesta,im životne uvjete i kvalitetu života koja će se postići kao rezultatmlađe generacije i ono najvažnije - stvoriti nezaposlenima dobru podlogu za pronalaženjem posla ili pokretanja vlastitog. Projekt je namijenjen pripadnicima ranjivih skupina, odnosno mladim osobama do 25 godina i dugotrajno nezaposlenima.Potraga za poslom, a kako bi nezaposleni dobili novu priliku za boljim životom, projekt će im kroz četiri radionice pružiti kvalitetnu podlogu za ulazak na tržište rada.- Izrada i provedba projekata financiranih iz fondova EU (15 polaznika)- Osnovno knjigovodstvo (15 polaznika)- Osnove rada na računalu (15 polaznika)- Strani jezik (15 polaznika)Cilj radionica jekoje su danasza pronalazak posla, ali i pružiti im osnove iz novih područja koje će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada. Steći će znanja i kompetencije koje će im uvelike promijeniti život i s kojim mogu krenuti u novi poduzetnički pothvat. Na predavanjima iz Osnovnog knjigovodstva polaznici će steći osnovne potrebe za pokretanje vlastitog biznisa ili pronalaska posla, na radionici Osnove rada na računalu usvojit će sve osnovne potrebe za informatičku pismenost, a imaju i mogućnost naučiti engleski jezik ili obnoviti znanje koje su stekli tijekom obrazovanja. Po završetku Projekta, svi polaznici steći će certifikat, odnosno javnu ispravu.U tijeku jeprostorija na području Vuke i Čepina u kojima će se održavati radionice i zajednički susreti svih sudionika. Važno je napomenuti da će adaptirani i opremljeni prostor ostati u vlasništvu partnera u ovom projektu i u budućnosti će se moći koristiti za slične potrebe i različite susrete mjesnog stanovništva.Projekt "Novim znanjem do novih ciljeva" nastao je iz potrebe za pokretanjem jačanja konkurentnosti i zapošljivosti mladih i nezaposlenih na tržištu rada i to uz pomoć edukacija. Izbor radionica su iz sektora koji omogućava i rad od kuće, a samim time je stvorena prilika za ostankom mladih na području općina koje sudjeluju u projektu.Projekt je vrijedan, a bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).Sve informacije i novosti o Projektu možete pratiti na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.