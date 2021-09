Poboljšanje

zaštita

podizanje vrijednosti

Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Grada Osijeka

Bauder

GReENERGY

Hrvatsku i Srbiju

Osijek i Novi Sad

od 12 do 18 tisuća eura

Mjerenja u zgradi Srednjoškolskog igrališta

U sklopu projekta GReENERGY obnovljena je zgrada Srednjoškolskog igrališta, na način da je provedena kompletna energetska obnova zgrade, a uz postavljanje fotonaponske solarne elektrane snage 93 kilovata, na krovu je izveden i ravni zeleni krov. Također, predviđeno je i praćenje utjecaja uvođenja ravnih zelenih krovova na zgradama u Osijeku i Novom Sadu na mikroklimatske uvjete u i oko zgrade, na način da su na oba objekta postavljene meteorološke stanice koje će bilježiti meteorološke uvjete, dok će drugi uređaji u samoj zgradi pratiti kvalitetu unutarnjeg zraka i toplinske udobnosti

Hrvoje Krstić

vlažnost zraka, temperatura i razina ugljičnog dioksida

važan

Srećko Kukić

novo i inovativno

Matije Ivokovića i Nataše Kokorić

Zeleni krovovi štite od mehaničkih oštećenja, poput tuče i sve češćih slučajeva ostataka vatrometa, a uz zvučnu izolaciju, služe poput klima uređaja, jer pružaju dobru izolaciju i u zimskim i u ljetnim uvjetima. Zeleni krov je živi organizam koji treba pregledati minimalno 2-3 puta godišnje, kako bi se očistio od korova i mahovine. Što se tiče krova na Srednjoškolskom igralištu, on je još smeđe-crvene boje zbog supstrata, a u potpunosti bi trebao ozeleniti već sljedeće godine, odnosno 12 do 18 mjeseci nakon sadnje biljaka

Zgrada u Novom Sadu, odnosno Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, kompleksna je građevina s krovom od čak 486 metara kvadratnih, na kojemu se sada nalazi zeleni krov i fotonaponska elektrana snage 120 kilovata, a uz sve mjerne sustave, postavljen je i zeleni zid. Napravljena je i procjena održivosti na 15 godina, gdje je već sada evidentno da ova energetska obnova donosi zbilja značajne uštede energije

Ivana Šandrk Nukić

O Projektu

Tekst i foto: Marko Mandić

vizure objekta,od toplinskih opterećenja, UV zračenja i drugih oštećenja, uz značajnonekretnine na kojoj se nalazi. Sve su to osnovne prednosti koje donosi postavljanje zelenih krovova, a koje su uz predstavnikeobjasnili stručnjaci za krovne sustave iz tvrtkeu sklopu 3. radionice prekograničnog projekta. Ovaj projekt, koji povezuje, odnosno, polako se bliži kraju, a na radionici je naglašeno kako se već pokazao kao opravdana investicija. Naročito zato što je procijenjeno da nakon energetske obnove i postavljanja zelenog krova ušteda električne energije samo na objektu u Novom Sadu iznosi gotovo 145 tisuća eura godišnje, dok smanjena emisija ugljičnog dioksida donosi uštedugodišnje.– objasnio jes Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, otkrivajući kako će se bilježiti relativnau uredskim prostorima i prostorima za sportske aktivnosti. Profesor Krstić je moderirao ovu radionicu, a naposljetku je održao i predavanje o zrakopropusnosti zgrada, budući da je upravo to postala nova neophodna stavka pri ishođenju energetskih certifikata za novoizgrađene objekte.Kako je projekt GReENERGYza grad Osijek, pojasnio jeiz Upravnog odjela za programe EU Grada Osijeka, koji je ujedno i voditelj projekta s Hrvatske strane, ističući da je stvoreno nešto, a opet poštujući EU smjernice zelenih tehnologija i zelene tranzicije. Zeleni krov na Srednjoškolskom igralištu, kao prvom takvom objektu javne namjene, ima funkciju obnove prirodnog staništa pčela i ostalih kukaca, a služi i kao izvrstan izolator. Stoga je plan da Grad Osijek nakon ovog oglednog primjera nastavi s daljnjim obnovama javnih objekata korištenjem što više zelenih tehnologija.Funkcija i održavanje zelenih krovovaNajveći interes sudionika privuklo je izlaganjeiz tvrtke Bauder, gdje je nakon temeljite prezentacije uslijedila i rasprava o načinima održavanja krova, očuvanju bioraznolikosti, drenaže i odvodnje.– otkrio je Ivoković, dok je Kokorić predstavila Bauderove projekte zelenih krovova, među kojima je i zgrada Srednjoškolskog igrališta, dodajući kako imaju sve više upita za postavljanje sustava zelenih krovova.– zaključila je profesoricas GRAFOS-a, naglašavajući da je implementacija zelenih sustava vrlo isplativa, a to sada itekako dokazuju i dva objekta javne namjene u Osijeku i Novom Sadu.Nositelj projekta Ozelenjavanje gradova – razvitak i promocija energetske učinkovitosti i održive urbane životne sredine u pograničnim gradovima između Hrvatske i Srbije (Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region – GReENERGY), je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dok su partneri JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Grad Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ukupna vrijednost projekta je 1.360.313,15 eura, EU sufinanciranje iznosi 1.156.266,16 eura, dok je razdoblje provedbe projekta od 15. srpnja 2019. do 14. siječnja 2022. godine. Cilj projekta je Cilj GReENERGY projekta je rješavanje navedenih izazova postavljanjem zelenih krovova i zidova kao i solarnih panela na odabranim zgradama u Osijeku i Novom Sadu, kao i njihova promocija popraćena edukativnim aktivnostima.