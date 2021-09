Osječki gradonačelnik Ivan Radić

predstavnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora

gradskih tvrtki, Unikoma i Vodovoda

gradske komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

Ponovno uvodimo redovne koordinacije s predsjednicima i vijećnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Naime, oni su u komunikaciji s našim sugrađanima i upravo slušajući njih slušamo Osječanke i Osječane, sve potrebe i prioritete koje imaju u svojim kvartovima i ulicama. Radimo na pripremi proračuna za sljedeću godinu. Slijedom toga želimo čuti potrebe naših sugrađana i putem predstavnika u gradskim četvrtima i mjesnim odborima i sukladno mogućnostima to isto planirati u proračunu. To se odnosi na kapitalne investicije pa do onih najmanjih komunalnih zahvata. Također, minimalno ćemo jednom godišnje odrađivati sastanke u gradskim četvrtima i mjesnim odborima zajedno s gradskim pročelnicima i direktorima gradskih tvrtki. Cilj tih radnih sastanaka i koordinacija je što kvalitetnija komunikacija cjelokupnog gradskog sustava. Na taj način ćemo napraviti puno više planiranih prioriteta, a što u konačnici znači bolji život naših sugrađana što bi se reklo na kućnom pragu

nije bila

održao je u gradskoj upravi prvi radni sastanak s. To će i ubuduće biti redovna praksa. Na sastanku su nazočili i predstavnici, koji u svom radu imaju najviše aktivnosti po pitanju održavanja. Novina je da će se cjelokupno komunalno djelovanje odnosno radovi u osječkim naseljima centralizirati kroz nadležni. Prema Radićevim riječima sve komunalne aktivnosti će se planirati i provoditi u prethodnoj koordinaciji gradskih tvrtki, nadležnog upravnog odjela Grada Osijeka i vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.“, rekao je Radić.Radić je također napomenuo da dosadašnja suradnja, u prethodnim godinama, s predstavnicima mjesne samouprave i gradske upravena zadovoljavajućoj razini, pa su se događale situacije da se dva puta raskopava ista ulica jer nije bilo usklađenosti u planovima gradskih tvrtki, Grada i vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Na ovaj način će se izbjeći takve situacije i postići veća efikasnost i racionalizacija u održavanju i unapređenju komunalne infrastrukture.