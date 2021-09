frekventnih raskrižja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Na nekolikou Osijeku ovih su dana postavljeneza koje su neki vozači vjerojatno pomislili da sukoje mjere prekoračenje brzine, no (na njihovu sreću) nije tako.Radi se o pet tzv.koje su u Osijek stigle u sklopu projekta „“. Podsjetimo, cilj projekta je zadovoljiti potrebe građana Osijeka i drugih korisnika zau gradskom prostoru. Projektom se želi uspostaviti sustavbicikala kao nadopune javnog prijevoza kroz izgradnju infrastrukture i nabavu bicikala i opreme. Uz to, želi se uvesti integrirani sustavkako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza i smanjile emisije CO2, kao i uspostavljanje novog sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima.U skladu s timeje odlučio realizirati projekt kojim će dopuniti tzv. „“ funkcionalnost u projektu E-mobilnost uvođenjem(uz korištenje drona).Video nadzor planira se uvesti do 2025. ukako bi se povećala sigurnost korisnika javnog prijevoza,, povećala uspješnost identifikacije počinitelja prekršajnih i kaznenih djela, smanjio broj vožnji bez prijevoznih karata, vandalizam na inventar vozila i stajališta, te trošak održavanja i popravaka.Nadzornim sustavom kontrolirat će se promet,, štitit će se instalirana oprema (stanice za bicikle). Nadzorni sustav se sastoji od nadzornog centra u kojem se prikupljaju podaci prikupljeni od opreme raspoređene na ključnim točkama interesa.Kamere će se postaviti nasa po dvije (1 gdje nema nadstrešnice) kamere, plus 5 PTZ kamera koje se postavljaju na frekventna raskrižja. Predmetne kamere snimaju (pod kutem 180 stupnjeva) protočnost prometa i mjere broj vozila, a snimke će se nadzirati iz Nadzornog centra koji će biti smješten u prostorijama GPP-a.Osigurat će se da snimljeni podaci mogu biti od koristi i drugim službama uz osiguranu sigurnost (MUP, civilna zaštita itd). Također, uvodi se i snimanje prometa iz zraka uz pomoć profesionalnog drona. Korištenjem drona omogućiti će se snimanje iz zraka u izvanrednim situacijama, zastojima u prometu, nepogodama, a ti će se podaci nadgledavati u nadzornom centru, gdje se može reagirati na pravodobno preusmjeravanje prometa. S ovime se mogu smanjiti troškovi i izbjeći prometna gužva u gradu.PTZ kamere još uvijek, ali očekuje se da će biti aktivirane tijekom listopada.