Tekst: Osijek031.com

Odulazak u svebit će moguć samo uz. Bez covid potvrde u bolnicuMinistar zdravstvaporučio je kako će u prvoj faziza zaposlenike i pacijente, a nakon toga će se vidjeti. U početku će testiranje biti, ali ne može unedogled, rekao je ministar dodavši kako će to ovisiti o trendu kretanja epidemije, povećanju cijepljenja u zdravstvenom sustavu itd.Upitan što ako se netko od zaposlenika, Beroš je rekao da onii pisat će im se neopravdani izostanak te neće primiti plaću za to razdoblje. Na pitanje znači li to da neće biti otkaza, rekao je da je onu ovom trenutku.Što se tiče pacijenata, svaki pacijent koji ide u bolnicu, a, treba se javiti svom liječniku. Svatko tko ima zakazan tretman ili hospitalizaciju a nije cijepljen dobit će uputnicu za- izjavio je ministar.Čekaju seza ravnatelje bolnica koji moraju sve organizirati. Od testiranja dva puta na tjedan do evidencije i provjere covid potvrda.Inače, od gotovozdravstvenih djelatnika, njih čakjoš nije cijepljeno.Covid potvrde uvode se i u sustav socijalne skrbi. Za zaposlenike, ali i za posjetitelje u domovima za starije. Svi koji se se odbiju testirati -