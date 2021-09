Phil Bauhaus

Bahrain Victorious

CRO Racea

237 kilometara

od Osijeka do Varaždina

Olava Kooija

Kristoffera Halvorsena

od Slunja do Otočca

Dobro sam se pozicionirao pred finiš. Moja je momčad odradila odličan posao jer je bila vjetrovita etapa. Očekujem kako će o pobjedniku etape odlučivati sprint i u srijedu iako će pred nama biti mnogo više uspona

crvene majice

plavu majicu

bijelu majicu

Fran Miholjević

Pawel Franczak

Marceli Boguslawski

Mattia Viel

Tim Oelke

84 kilometra

Franczak

Boguslawski

28 kilometara

više od 200 kilometara

progutani

Grada Osijeka Vladimir Ham

Mato Lukić

Neven Bosilj

Miroslav Marković

Dubravko Bilić

Slunja u 12:10 sati

Tekst: Maja Gradišar Perotić

Foto: KL-photo

Najava:

Nijemac, član momčadiopravdao je status jednog od favorita za pobjedu u prvoj etapi ovogodišnjeg. On je nakonvoženihu završnom sprintu u središtu baroknog grada bio brži od drugoplasiranog Nizozemca(Jumbo-Visma) i trećeg Norvežanina(Uno-X).Bauhaus će tako u drugoj etapi koja će se voziti u srijeduponijeti crvenu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, a ovo mu je deveta pobjeda u 2021. godini.“, rekao je Bauhaus nakon pobjede na prvoj etapi utrke CRO Race.Osimza vodećeg u ukupnom redoslijedu, Bauhaus je etapnom pobjedom zaslužio iza vodećeg po bodovima, dok će Kooij u drugoj etapi ponijetinamijenjenu najboljem vozaču mlađem od 23 godina.Najduža etapa ovogodišnje utrke krenula je očekivano, vrlo brzo nakon samog starta formirala se skupina od pet vozača koja se izdvojila iz pelotona i stvorila značajnu prednost. Među bjeguncima bio je i hrvatski vozač(Cycling Team Friuli), a društvo su mu pravili Poljaci(Voster ATS Team) i(HRE Mazowsze Serce Polski), Talijan(Androni Giocattoli – Sidermec) te Nijemac(Metalltechnik).Na prvom prolaznom cilju Slatini nakonprvi je bioispred Viela i Boguslawskog. No, četiri World Tour momčadi koje nastupaju na utrci nisu dopustile da prednost petorice bjegunaca previše naraste, maksimalna razlika bila je 4:45 minuta.Pedesetak kilometara prije cilja iz vodeće skupine izdvojio sekoji je uoči jedinog uspona na etapi u Ludbreškim Vinogradima imao minutu prednosti u odnosu na svoje dotadašnje suradnike u bijegu. Do vrha uspona Boguslawskom je ostalo 15 sekundi prednosti ispred drugog Miholjevića i trećeg Franczaka pa je on postao prvi nositelj zelene majice na ovogodišnjem CRO Raceu.Na spustu prema Ludbregu Miholjević je dostigao i prestigao Boguslawskog te prvi prošao prolaznim ciljem u Ludbregu. Očekivano, ubrzo nakon drugog prolaznog cilja,prije finiša u Varaždinu peloton je uhvatio i posljednja dva bjegunca koji su provelina čelu utrke.Nakon što je uhvaćen originalni bijeg, iz glavne skupine izdvojila su se dva vozača Euskaltela, Xabier Mikel Azparren i Luis Angel Mate, oni su se uspjeli održati ispred pelotona sve do osam kilometara prije cilja kada su „“.Bicikliste su na startu prve etape ispratili u ime, predsjednik Gradskog vijeća te, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, a u Varaždinu su ih dočekali gradonačelnik Varaždinate zamjenik gradonačelnika, kao i gradonačelnik Grada LudbregaDruga etapa utrke kreće u srijedu 29. rujna iz, cilj joj je u Otočcu, a dolazak biciklista u Otočac očekuje se između 16:42 i 17:09 sati.