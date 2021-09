utorak 28. rujna 2021.

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

, na blagajnamapočinje prodaja ulaznica za utakmicuu kojoj ćebiti domaćin(3. listopada, 19.30 sati). Radno vrijeme blagajni Istok je od utorka do subote, teu nedjelju. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Hajdukakupiti online.Cijene ulaznica iznoseza Istok,za Zapad,za Ložu,za VIP, dok ulaznice za djecu do 15 godina stoje(uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad). I dalje je moguće kupiti i godišnje ulaznice za NK Osijek.Ulaz na stadion bit će moguć isključivo uz predočenjeprotiv Hajduka,. EU digitalnu COVID potvrdu putem portala e-Građani, u poslovnicama HZZO-a ili u ljekarnama mogu preuzeti svi koji su cijepljeni cjepivom protiv bolesti COVID-19, odobrenim od strane Europske komisije, osobe koje su preboljele COVID-19 11. dan od datuma prvog negativnog PCR testa i osobe koje imaju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa.I uoči utakmice protiv Hajduka, NK Osijek će u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu skrb dr. Špiranović organizirati brzo antigensko testiranje kojim će se dobiti EU digitalna COVID potvrda po povlaštenoj cijeni () za sve navijače Osijeka s ulaznicom za utakmicu. Testiranja će se moći obaviti u subotu od 8 do 14 sati te u nedjelju od 10 do 14 sati u Ustanovi za zdravstvenu skrb dr. Špiranović u ulici Stjepana Radića 54, Osijek.