od 28. rujna do 3. listopada

Vladimir Miholjević

sretan

Na startu će se ukupno naći 20 ekipa, od toga četiri s World Tour licencom, sedam Pro Continental timova i devet Continental timova. U momčadi Androni Giocattoli – Sidermec i hrvatski je vozač Josip Rumac, koji je 2012. godine osvojio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u juniorskoj konkurenciji, dok će u Continental ekipama biti još pet hrvatskih vozača. Nadam se kako će ova utrka promovirati i razvoj biciklizma, kako na natjecateljskoj, tako i na rekreativnoj razini, jer vidimo kakav publicitet uživaju naši susjedi Slovenci zahvaljujući uspjesima njihovih biciklista

jesenskom terminu

World Toura Il Lombardij

S obzirom na jesenski termin, promijenili smo i koncepciju utrke. Više ovo nije priprema za Giro pa nema epskih uspona poput Učke ili Biokova. Ovogodišnje etape bit će nervozne, tehnički zahtjevne, ali vozači moraju biti i eksplozivni

Luka Mišović

Simon Yates

Team BikeExchange

Adama Yatesa

Giro d'Italia, Tour de France i La Vuelta.

Tour of the Alps

Trasa pokazuje kako će ovo biti zahtjevna utrka, a mi smo ovdje došli s momčadi koja može biti agresivna i preuzeti kontrolu utrke. Vrlo brzo ću vidjeti kako se osjećam, u kakvom sam stanju i mogu li se upustiti u borbu za ukupnu pobjedu“

aš sam prošlog tjedna trenirao s Adamom u Andori gdje obojica živimo i rekao mi je da se radi o puno težoj utrci no što to sama trasa pokazuje. Razlog je i taj što je kraj sezone pa su različiti vozači u različitoj formi. Po onom što sam vidio, meni po profilu najviše odgovaraju treća, četvrta i peta etapa. Teško mi je procijeniti stanje vozača u ostalim momčadima što se najvećih konkurenata za ukupnu pobjedu tiče, ali zasigurno ću najviše pozornosti obratiti na preostale tri World Tour ekipe

Josip Rumac

Androni Giocattoli – Sidermec

Ovogodišnja trasa atraktivnija je od prethodnih, dosada smo uvijek imali jednu etapu koja je završavala na vrhu uspona i znali smo da će ona biti odlučujuća. Sada nije tako. Što se moje ekipe tiče, uzeli smo vozače kojima najviše odgovara ruta, a što se rezultata tiče, ići ćemo etapu po etapu. Zasigurno će moja prednost biti što poznajem ceste – cilj u Varaždinu isti je kao i 2016., u Makarskoj i Crikvenici također su već bili ciljevi, a Učka i Opatija su mi domaći teren, dok je krug po Zagrebu također već poznat

Dosta vozača mi je reklo da na utrku dolazi zbog krajolika, a posebno se po ljepoti ističe etapa od Zadra do Crikvenice.

Phil Bauhaus

Itamar Einhorn

Kaden Groves

Izaga Jon Aberasturi

Markus Hoelgaard

Tekst: Maja Gradišar Perotić

Foto: KL-photo

Najava:

Početak šestog izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race , koje će biti održano, predstavljeno je na konferenciji za medije u Osijeku.Direktor utrkekazao je je zajedno sa svojim suradnicimašto je usprkos situaciji koja nije jednostavna uspio postaviti ovogodišnju utrku na noge. „“, rekao je Miholjević.Kao i prije dvije godine, CRO Race se održava u, odnosno nakon svjetskog prvenstva, a prije posljednje utrke kalendarae što je utjecalo i na trasu utrke. „“, dodao je Miholjević.Tehnički direktor utrkeu predstavljanju svih etapa dodao je kako očekuje da će borba za ukupnog pobjednika biti neizvjesna sve do posljednje etape u nedjelju u Zagrebu.Jedan od glavnih kandidata za pobjedu na CRO Raceu 29-godišnji je, član australske momčadi, brat blizanac pobjednika posljednjeg izdanja utrke. Simon Yates je vozač s najvećim pedigreom među vozačima koji su ovoga tjedna stigli u Hrvatsku, 2018. godine osvojio je La Vueltu, ove je godine bio treći na Giru d'Italia uz jednu etapnu pobjedu, a može se pohvaliti kako je u karijeri slavio u etapama na sva tri grand toura –Yates je imao odličan prvi dio ove godine. Uz treće mjesto na Giru bio je i pobjednik jednotjedne utrkeu travnju, no uslijedila je ozljeda i odustajanja tijekom Tour de Francea. „, izjavio je Yates.Upitan je li razgovarao s bratom Adamom u vezi utrke, Simon Yates je odgovorio: „B“. Dodao je da je prvi put u Hrvatskoj te se veseli vidjeti prirodne ljepote naše zemlje, posebno naglasivši dvije etape koje prate obalnu liniju i najavivši da bi uskoro mogao doći i na odmor u Hrvatsku.Najjači hrvatski adut bit će 26-godišnjiiz talijanske momčadi. On je nastupio na četiri od pet dosadašnjih utrka propustivši samo izdanje 2017. „“, rekao je Rumac, dodavši kako mnogi biciklisti i nakon završetka utrke planiraju ostati u Hrvatskoj na odmoru. „S obzirom na konfiguraciju terena, očekuje se kako bi u nekoliko etapa o pobjedniku mogao odlučivati završni sprint, a u takvim okolnostima najveći kandidati za prvo mjesto u etapi bit će Nijemac(Bahrain Victorious), Izraelac(Israel Start-Up Nation), Australac(Team BixeExchange), Španjolac(Caja Rural-Seguros RGA) te Norvežanin(Uno-X Pro Cycling Team).