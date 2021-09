Upravni odjel za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

učenike

studente

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 100 stipendija učenicima i 70 stipendija studentima za 2021./2022. školsku, odnosno akademsku godinu raspoređeno na način kako slijedi:

Lista zanimanja iz STEM područja i broj stipendija za učenike:

Lista zanimanja iz STEM područja i broj stipendija za studente:

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

450,00 kuna

500,00 kuna,

1.000,00 kuna

1.200,00 kuna

objavio jeza 2021./2022. školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je objavljen i u "Glasu Slavonije" i na web stranicama Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.Osječko-baranjska županija stipendirat ćeod prvog razreda srednje škole, aod četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine.1. 30 stipendija bit će dodijeljeno darovitim učenicima i 30 stipendija darovitim studentima,2. 30 stipendija bit će dodijeljeno učenicima te 20 stipendija studentima koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja prema sljedećim listama:CNC operater - 8elektrotehničar - 3strojobravar - 5medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege - 10strojarski računalni tehničar - 4Ukupno - 30magistar/specijalist struke u području strojarstva - 2magistar/specijalist struke u području računarstva - 5magistar/specijalist struke u području elektrotehnike - 4doktor medicine - 5doktor dentalne medicine - 2doktor veterinarske medicine - 2Ukupno - 20Listu zanimanja iz STEM područja koja će se stipendirati utvrđuje župan na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima za svaku školsku odnosno akademsku godinu prije objavljivanja natječaja za dodjelu stipendija.3. 20 stipendija bit će dodijeljeno učenicima te 10 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja prema sljedećim listama:zidar - 1stolar - 2bravar - 2vozač motornog vozila - 2kuhar - 3automehaničar - 3tokar - 1mesar - 1keramičar - 3vodoinstalater - 2Ukupno - 20magistar/specijalist struke u području građevinarstva - 2magistar/specijalist struke u području geodezije - 1magistar/specijalist struke u području logopedije - 1magistar/specijalist struke u području socijalne pedagogije - 2magistar/specijalist struke u području edukacijske rehabilitacije - 1magistar/specijalist struke u području geografije - 2magistar/specijalist struke u području farmacije - 1Ukupno - 10Liste deficitarnih zanimanja utvrđuje župan na prijedlog Povjerenstva, a na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mišljenja HGK Županijske komore Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije te drugih subjekata koji imaju uvid u potrebe za kadrovima u pojedinom području.4. 20 stipendija bit će dodijeljeno učenicima te 10 stipendija studentima slabijeg socijalnog statusa.U odnosu na prethodne godine Osječko baranjska-županija za 2021./2022. školsku, odnosno akademsku godinu povisila je iznos stipendije, i to na način da je iznos stipendije koji se dodjeljuje učenicima spovećan naa iznos stipendije koji se dodjeljuje studentima spovećan je naUčeniku srednje škole stipendija se dodjeljuje od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine. Studentu koji je ostvario pravo na stipendiju, stipendija se dodjeljuje od 1. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine.