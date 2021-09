Filmska RUNDA, revija hrvatskog kratkog filma

Dragi radoznali svijete,koja se održava 15. i 16.10.2021. uu Osijeku, s veseljem najavljuje i poziva vas na! Uz voditelja, zaigranog, tvrdoglavog, nagrađivanog filmaša, animatora, umjetnika svaštarske orijentacije, uzmite objektive u svoje ruke i raspalite maštu! Bez obzira na prethodno znanje na radionici ćete dobiti priliku navući medvjeđu, vučju i janjeću kožu, tj. okušati se u dokumentarnome, eksperimentalnome i animiranome filmu. Izgledat će vam kao da su to tri različita jezika, tri borilačke vještine čije ćete osnove naučiti, a zatim ih dobro prodrmati. Otkrit ćete kako surađuju ovi ispred i oni iza kamere, reži li režiser, tko je scenografu scenarist i što rade skripter, toner i klaper, ide li prvo priča ili snimka, slika ili glas i sl. Napokon imate priliku razumjeti glavna pravila, a onda se, naravno, i poigrati s njima, sve uz malo priče i izazova, nekoliko primjera, snimanja na terenu i u studiju, uz nekoliko Miloševih prepreka da igra bude još zabavnija i uz „slatke muke“ stvaranja koje će snimanje filma učiniti možda nemogućim, ali utoliko zabavnijim! Izazivamo vas da se prijavite i proletite svijetom filmskoga stvaranja. Tijekom tri nezaboravna dana polaznici će se podijeliti u manje grupe koje će se međusobno kreativno nadmetati, a koje će moderirati voditelj.Radionica je besplatna i namijenjena je mladima (i svima koji se tako osjećaju). Broj polaznika je ograničen, a održat će seu Kulturnome centru Osijek. Svi zainteresirani mogu se prijavitinasa svojim kontaktom (ime, broj mobitela, e-mail i godina rođenja), a umjesto pisma motivacije molimo pošaljite snimku mobitelom u kojoj ste se snimili svirajući glazbeni instrument koji ne znate svirati. Ovoga puta vrijedi: što bolje to bolje, ali i što gore još bolje! Pjesma može biti s ili bez teksta, ali neka bude vaša osobna zvučna ekspresija. Maksimalno trajanje snimke treba biti do minute, žanr je slobodan, a interpretacija nema ograničenja osim što je nužno svirati na nepoznatome instrumentu i/ili predmetu. Ne šalimo se i nećemo dijeliti nikome snimku. Želimo vas bolje upoznati i pripremiti za zabavu i filmske izazove!Više o voditelju:diplomirao je režiju na Akademiji umetnosti u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na filmskoj akademiji FAMU u Pragu. Tijekom studija bio je stipendist na UDK u Berlinu i Universitet Europa u Madridu. Autor je niza nagrađivanih animiranih, eksperimentalnih i dokumentarnih filmova. Sudjelovao je na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama. Od 2008. održao je preko 50 radionica u više od 26 gradova širom svijeta na temu stop trik animacije, kratkoga filma, subverzije na ulici, art bruta itd. Radionice i tečajevi, osim uvođenja polaznika u osnove tehnike, dotiču i teme izvora inspiracije, fotogenije, opsesivnost i posvećenost te upotrebu svakodnevnih predmeta u stvaralaštvu. Od 2010. do 2019. vodi predmet Kratke video forme i Animacije na fakultetu Singidunum.Radionica je organizirana u suradnji s Kulturnim centrom Osijek te uz podršku DHFR-a, HAVC-a, Zaklade ”Kultura nova”, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.