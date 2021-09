jesen

toplije vrijeme

30°C

promjena vremena

promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima

kišobran

17°C

21°C

kiša

oblačno vrijeme uz kišu

16°C

20°C

razvedravanje

21°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Ove godineje došla uz nešto, uz, no u idućih nekoliko dana očekuje nasDanas nas do kraja dana očekuje, ali i dalje uz iznadprosječno toplo vrijeme.Za idućih nekoliko dana ipak pripremite. Već sutra nas očekuje promjena vremena. Uz promjenjivo vrijeme, jutarnja temperatura do, a dnevna do. U poslijepodnevnim satima moguća je. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.Srijeda nam donosi. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. U četvrtak slično vrijeme.U petak. Uz slab do umjeren istočni vjetar prevladavat će pretežno vedro vrijeme, a dnevna temperatura do