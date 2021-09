Plesno gastronomski susret

Kubu i Slavoniju

subotu, 2. listopada 2021.

11 sati

MKD Népkör

CUBOS

Registracije

29. rujna 2021.

COVID-19 pravila

- Ples

- Hrana i piće

- Troškovi

Pošto se ne radi o redovno CubOsOs-u, i troškove pokrivamo na neuobičajeni način:

+385 98 457 557

cubos_osijek

https://www.facebook.com/events/555732995759695/

koji spaja dva naizgled nespojiva svijeta -održat će se us početkom u, a trajat će sve do ponoći. Lokacija je Ul. Šandora Petefija 76, 31000, Osijek -se vraća u nešto manjem, ali jednako veselom izdanju!- Opušteno druženje i zabava uz kubansku glazbu i ples te slavonsko meze, nalik na kubanske i slavonske obiteljske fešte.( mailom na) se primaju ISKLJUČIVO do, odnosno do popunjenja predviđenog broja mjesta!- Molimo za razumijevanje da prema važećim propisima na eventu mogu sudjelovati isključivo osobe koje imaju:a) službenu potvrdu o cijepljenju (s QR-kodom)b) liječničku potvrdu o preboljenju unutar 6 mjeseci, ilic) negativan test (PCR ili antigen) ne stariji od 48 sati. Dokumenti će se strogo provjeravati prije samog ulaza na event, uz predočenje osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta s fotografijom.Slobodni ples, animacije, ruede, a svakako i poneki grupni ili privatni sati s nekim od prisutnih instruktora, po vašoj želji. Sve spontano, u skladu s kubanskom i slavonskom tradicijom, opušteno i bez stalnog gledanja na sat. Obzirom da je naglasak više na druženju nego samo na plesu, slobodno povedite i bolje polovice koje nisu vične plesu.U Slavoniji ne možete ostati gladni ili žedni . U ponudi ćete imati neke od Slavonskih specijaliteta u tradicionalnoj i vegetarijanskoj/veganskoj varijanti. Uz hranu će se nuditi domaća pića i napici. Hrana i piće će se moći dobiti u zamjenu za bonove (detalje vidi pod „Troškovi“).Sami odlučite kome koliko dati- Na ulazu umjesto plaćanja ulaznice u teglu za dobrovoljne priloge ubacite vaš inicijalni prilog, u skladu s vašim mogućnostima- Za vrijeme manifestacije bilo kada možete za svakih dodatnih 5 kn donacije dobiti po jedan bon koji ćete moći zamijeniti za sponzorsku hranu i pića- DJ-i, animatori i instruktori će svoj honorar dobiti direktno od vas, kroz vaše dobrovoljne priloge ubačene u „kasice“ s njihovim imenom, ovisno o tome koliko ste njima zadovoljni! A oni najbolji (i najzadovoljniji vašom podrškom) će nam se naravno pridružiti i sljedeće godine.Sve detaljne informacije (uplata, registracija, smještaj itd.) možete se dobiti na: Email:Mob:(Robert Semeši)Facebook: CubOsOs Instagram:Link za događaj: