Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Najava:

objavljen je 15. rujna, a Osječani su ga dočekali sTo se vidjelo po posjećenostio energetskoj obnovi kuća koja je prije nekoliko dana održana u Osijeku. Na radionici su djelatnicipredstavili sve najvažnije informacije o Javnom pozivu i potrebnim tehničkim uvjetima i dokumentaciji.Energetska obnova obiteljskih kuća program je koji provodi Fond, a za koji građani iz godine u godinu pokazuju sve veće zanimanje, što rezultira time da na natječaje pristigne i tri puta više prijava od planiranih.Prijave za novi ciklus energetske obnove započinjukada se počinje zaprimati dokumentacija za javni poziv za sufinanciranjem energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu.“, rekao jeiz Fonda., dodao je Ilić, govori činjenica da su kuće u našoj zemlji uglavnom u lošem stanju uslijed čega se više odbespotrebno gubi.Toplinska zaštita vanjske ovojnice ili cjelovita energetska obnova kuća financira se si to kućama energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Sredstva su dostupna i isključivo za korištenje obnovljivih izvora energije, bilo za sustave grijanja ili za proizvodnju električne energije.Zainteresirani građani trebaju registrirati svoj, kako bi se na vrijeme mogli ulogirati i ispuniti prijavni obrazac te učitati svu potrebnu dokumentaciju.Sudionicima koji dokumentaciju već imaju spremnu, iz Fonda su savjetovali da radi promjene cijena na tržištu pribave. Pritom je pojašnjeno kako su takve ponude informativnog karaktera te je kasnije izvođača moguće i promijeniti. S druge strane, dokumenti poput Izvješća o energetskom pregledu i Energetski certifikat vrijede više godina te ih nije potrebno ponovo izrađivati, ukoliko nakon njihovog izdavanja na kući nije bilo dodatnih građevinskih radova.Kako bi postupak prijave učinio što, pogotovo onima koji nemaju praksu korištenja elektroničkih prijava, Fond građanima sufinancira i korištenje stručne pomoći. Za to je osigurano do, a iznos se isplaćuje s ostalim troškovima energetske obnove, temeljem računa ili ugovora o djelu.Prijave projekata podnose se isključivo kroz sustav ePrijava na stranicama Fonda . Budu li njihove prijave prihvaćene, sudionici projekta imat ćeza provedbu planiranih projekata.