Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. listopada ove do kraja iduće godine, a obuhvatit će oko 780 tisuća djece i učenika .



Djeca će tako dobiti " pametne kartice " koje će vrijediti za vrijeme trajanja projekta, a zahtjevi za njihovu izradu predavat će se na prodajnim mjestima HŽ-Putničkog prijevoza .



Uz zahtjev i fotografiju za djecu će biti potrebno priložiti i dokument iz kojeg je vidljiv datum rođenja, a za učenike i potvrdu o upisu u školsku godinu.



Projektom će se rasteretiti proračuni jedinica lokalne (regionalne) samouprave s obzirom na to da pojedine od njih sufinanciraju do 25 posto troška za prijevoz učenika, istaknuo je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i dodao da je vrijednost projekta oko 30 milijuna kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Foto-arhiv031

