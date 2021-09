od 28. rujna do 3. listopada

Kids CRO Race

Raspored održavanja Kids CRO Racea po etapama:

Tekst: Maja Gradišar Perotić

Foto: KL-Photo

Ovogodišnja biciklistička utrka CRO Race , koja će se održati, ponudit će mnoga uzbuđenja, a jedno je od njih zasigurno i drugo izdanje virtualne utrke za djecu,. Djeca će na ovo natjecanje biti pozvana u suradnji s lokalnim osnovnim školama, a oni koji to žele mogu se i sami prijaviti na mjestu događanja sat vremena prije početka utrke. Dok će se profesionalni biciklisti utrkivati kroz šest etapa na utrci dugoj preko 1.000 kilometara, djeca će se natjecati na virtualnim trenažerima.Ovogodišnji Kids CRO Race bit će održan sa startom u Osijeku te u gradovima koji su ciljevi etapa – Varaždinu, Otočcu, Makarskoj, Crikvenici, Opatiji i Zagrebu. Svakog dana proglasit će se najbolji natjecatelji, a najbolji mladi biciklisti u ukupnom poretku bit će proglašeni na završnoj ceremoniji u Zagrebu. Zahvaljujući partneru Keindl Sportu, svim će natjecateljima i ove godine biti osigurani bicikli Bianchi i trenažeri Elite. Ove godine ostvareno je i partnerstvo s platformom Rouvy, koja nudi 100% realistične, virtualne biciklističke utrke kroz tehnologiju proširene stvarnosti. Tako će svaki mladi natjecatelj imati svoj avatar koji vozi po svim vremenskim i cestovnim uvjetima, baš kao i profesionalni biciklisti. Na taj će način djeca doživjeti nevjerojatno i realno iskustvo te adrenalin koji vožnja na utrci CRO Race pruža.Cilj je virtualne utrke za mlade potaknuti što više djece na rekreaciju i sport, a pritom stvoriti svijest o pozitivnim učincima na zdravlje koje kretanje biciklom donosi društvu i pojedincima. Naglasak se stavlja i na promociju razvoja i poticanja niskougljičnog prometa, održivog i za okoliš neinvazivnog načina kretanja. Usporedno s Kids CRO Raceom u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodit će se i interaktivne radionice u recikliranju kućnog otpada u kojima je tijekom protekle četiri godine održavanja sudjelovalo više od 2.000 djece.Tijekom utrka u svim gradovima mlade ljubitelje sporta bodrit će obitelj, njihovi školski kolege i okupljena publika, a ostaje vidjeti tko će od mališana svoju strast prema biciklizmu iz rekreacije pretvoriti u profesionalnu karijeru i postati novi Matija Kvasina.Prethodno izdanje utrke Kids CRO Race izvuklo je velikom broju djece osmijeh na lice. U sedam utrka održanih u Osijeku, Lipiku, Zadru, Makarskoj, Crikvenici, Rijeci i Zagrebu nastupilo je 280 dječaka i 130 djevojčica, odnosno 410 natjecatelja podijeljenih po spolu te u dobne kategorije 9-10 i 11-12 godina. Ukupni pobjednici Kids CRO Racea nakon svih sedam utrka bili su Klara, Nikolina i Smion iz Osnovne škole Lipik te Leon iz Osnovne škole dr. Andrije Mohorovičića u Matuljima. Pobjednici Kids CRO Racea ponosno su stajali na pobjedničkom postolju s Adamom Yatesom, tadašnjim pobjednikom glavne utrke.- OSIJEK, 27. rujna od 12:30 do 15:30 sati- VARAŽDIN, 28. rujna od 12:30 do 15:30 sati- OTOČAC, 29. rujna od 12:30 do 15:30 sati- MAKARSKA, 30. rujna od 12:30 do 15:30 sati- CRIKVENICA, 1. listopada od 12:30 do 15:30 sati- OPATIJA, 2. listopada od 11:30 do 13:30 sati- ZAGREB, 3. listopada od 11:30 do 13:30 sati