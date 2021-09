Top sport events d.o.o.

Tekst i foto: PU osječko-baranjska

U rujnu i listopadu ove godine hrvatskim će se cestama voziti šesta po redu međunarodna biciklistička utrka CRO Race u organizaciji tvrtkekoja je jedna odsvjetskog kalendara, ali i jedan od najbitnijih sportskih događaja u Republici Hrvatskoj.S dosadašnjim izdanjima CRO Race kao nacionalni tour stavljen je uz bokte na njemu svake godine sudjeluje dvadesetak timova iz najvišeg ranga klasifikacije Svjetske biciklističke organizacije (UCI). 150 ponajboljih biciklista svijeta hrvatskim cestama vozit će 6 etapa u razdobljugodine te će i ove godine etape prolaziti kroz gradove te nacionalne parkove i parkove prirode, promičući istovremeno biciklizam i turistički potencijal Hrvatske.Na području Policijske uprave osječko-baranjske 28.9.2021. godine, u, počinje prva etapa utrke na relaciji Osijek-Varaždin.Početak utrke je ute trase kojom se kreće, prateće službe i osiguranje, kroz etapu odprema itinereru :Trg Ivana Pavla II. – 44068 Županijska (Osijek) – Ulica Hrvatske Republike – 44080 Stjepana Radića – 44067 Kapucinska – 44067 Evropska avenija – 4257 Kneza Trpimira – Vukovarska – Ivana Gundulića – Kalnička – Antuna Kanižlića – Josipa Jurja Strossmayera – Bana Josipa Jelačića – Nova Dalmacija – Osječka – Bizovačka – D2 Osječka – D34 Stjepana Radića – Braće Radića – D34/D517 (Valpovo) – Matije Gupca – D34 Kralja Zvonimira – Vladimira Nazora – Nikole Tesle – Alojzija Stepinca – Antuna Radića– D53/4295 Vukovarska (Donji Miholjac) – 4295 Vukovarska – Trg Ante Starčevića – Sugusta Harambašića – Gorica – D34 Gorica – Alojzja Stepinca (Viljevo) – D34 Vladimira Nazora – D69 Vladimira Nazora – D69/4296 Braće Radića.Nakon toga prva etapa biciklističke utrke nastavlja se cestovnom rutom na području Policijske uprave virovitičko-podravske..Na prometnicama kojima se kreće utrka, u razdoblju(na području Policijske uprave osječko-baranjske predvidivo do 12,45 sati) bit će na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost policijskih službenike i predstavnika organizacije.Također, upozoravamo sudionike u prometu da su, iako se biciklistička utrka održava u uvjetimaprometa s povremenim zaustavljanjem prometa neposredno prije nailaska i prolaska biciklista, moguća zaostajanja biciklista koja sudjeluju u manifestaciji pa je potrebno povećati oprez i obratiti pozornost na bicikliste u prometu.Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, napominjemo kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 - 50 kilometara na sat.Obzirom da će stazu osiguravati djelatnici, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa samim time postoji velika vjerojatnost da će doći do kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.Pozivamo sve vozače motornih vozila koji se nađu na pravcu održavanja biciklističke utrke da postupaju po uputama i zapovijedima policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista.