28. rujna do 3. listopada

Vladimira Miholjevića

Luku Mišovića

Josip Pavić

Igor Kreitmeyer

Milan Pavelić

Dubravko Šimenc

Josip Mataija

Europe, Azije, Amerike i Australije

World Teams, Professional Continental i Continental

1.000 kilometara

1. Osijek – Varaždin (237 km), 2. Slunj – Otočac (187 km), 3. Primošten – Makarska (167 km), 4. Zadar – Crikvenica (197 km), 5. Rabac/Labin – Opatija (137,5 km) i 6. Samobor – Zagreb (156,5 km)

140 biciklista

Jumbo – Visma

Bahrain Victorius

Australije, Belgije, Izraela, Norveške, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije, iz Italije i Poljske

Austrije i Španjolske

Antonio Barać (Meridiana Kamen Team), Matija Beđić (Meridiana Kamen Team), Filip Kvasina (Meridiana Kamen Team), Lorenzo Marenzi (Meridiana Kamen Team), Fran Miholjević (Cycling Team Friuli) i Josip Rumac (Androni Giocattoli – Sidermec)

Zahvaljujem svim državnim institucijama, županijama, gradovima, općinama i ostalim destinacijskim partnerima te svim partnerima i sponzorima koji su uz nas i podržavaju ovaj projekt. Ove smo godine još snažnije motivirani da Hrvatskoj i svijetu pokažemo spremnost za organizaciju ovakve manifestacije na najvišoj razini koja na najbolji način promovira našu zemlju i njezine prirodne ljepote. Kao što već znate, CRO Race ima odličan status u biciklističkom svijetu, što potvrđuje i uvrštenje utrke u kalendar Svjetske biciklističke organizacije (UCI) i rang kvalifikacije utrke 2.1. Dosad su na prethodnim izdanjima utrke sudjelovala i najveća imena profesionalnog biciklizma, a sa svakim novim izdanjem nastojimo podići ljestvicu pa tako ove godine dovodimo vodeće biciklističke timove te ponovno šaljemo sliku iz najveće hrvatske sportske arene u više od 190 zemalja diljem svijeta

Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji

Osijeka

Ludbreg

Varaždinu

Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Grad Ludbreg i Grad Varaždin

Slunj

Otočcu

Ličko-senjska županija, Grad Slunj, Općina Perušić i Grad Otočac

Primošten

Rogoznicu

Makarskoj

Tučepi, Podgoru i Igrane

Živogošću

Splitsko-dalmatinska županija, Općina Primošten, Općina Rogoznica, Općina Tučepi, Općina Podgora i Grad Makarska

Zadru

Starigrada Paklenice

Jadranskoj magistrali

Senju

Crikvenici

Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, Grad Zadar, Općina Starigrad-Paklenica i Grad Crikvenica

Istarsku i Primorsko-goransku županiju

Rabac i Labin,

Pazin, Kastav, Viškovo i Rijeku te završetkom u Opatiji

Istarska županija, općina Viškovo te gradovi Rabac/Labin, Pazin, Kastav, Rijeka i Opatija.

Samoboru

Svetu Nedelju, Veliku Goricu, Dugo Selo i Vrbovec

Svetom Ivanu Zelini

Zagrebu

Zagrebačka županija, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, Grad Dugo Selo, Grad Vrbovec, Grad Sveti Ivan Zelina i Grad Zagreb.

Kids CRO Race

Tekst: Maja Gradišar Perotić

Foto_ KL photo

Šesto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race , koje će biti održano od, predstavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Uz organizatore, direktora utrkei tehničkog direktora utrke, predstavljanju su prisustvovali i, posebni savjetnik za sport ministrice turizma i sporta,, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja,, pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade Grada Zagreba,, voditelj Odjela za strateške marketinške projekte Hrvatske turističke zajednice i, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova.Ovogodišnja će utrka, nikad jača dosad, ugostiti dvadeset svjetskih biciklističkih timova iz, iz kategorija natjecanja. Održat će se na šest etapa na trasi većoj odkroz trinaest županija diljem Hrvatske pa će tako biciklisti uživati u prirodnim ljepotama već poznatih, ali i nekih novih destinacija. Vozit će sljedećim etapama:. Kraj posljednje etape i proglašenje ukupnog pobjednika ove će godine biti kod Hrvatskog narodnog kazališta na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu.U ovom je trenutku prijavljenokoji dolaze sa šest kontinenata, a među zvučnim timovima ističu se nizozemski, trenutno drugi tim u svjetskom poretku teiz Bahreina koji drži četvrto mjesto na svjetskoj ljestvici te je ujedno i ekipa koja je s 27 pobjeda u sezoni 2021. najviše napredovala na svjetskoj ljestvici s 11. na 4. mjesto. Tu su i timovi izdolaze po dva tima dok po tri tima stižu iz. Ukupno će na utrci sudjelovati i šestorica Hrvata –. Svi će se natjecatelji boriti za crvenu majicu s detaljima prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića koja pripada vodećem biciklistu u ukupnom poretku, a na kraju će biti nagrađeni i najbolji biciklisti po bodovnom poretku i poretku brdskih ciljeva, najbolji mladi vozač do 23 godine te najbolja ekipa.Organizator je utrke tvrtka Top Sport Events koja je već dokazala uspjeh tijekom proteklih pet izdanja CRO Racea, a na čelu joj je proslavljeni bivši hrvatski biciklist Vladimir Miholjević. „“, istaknuo je Vladimir Miholjević, direktor utrke CRO Race.Kao i dosadašnjih godina, utrku će svakodnevno prenositi Hrvatska radiotelevizija, a izravan prijenos bit će emitiran i na Eurosportu. Zahvaljujući suradnji s tvrtkom A.S.O. televizijski signal emitirat će se na šest kontinenata – u– u čak 190 zemalja.Utrka i ove godine starta iz, prolazi kroz, a završava u. Tu uvodnu i ujedno najdužu etapu od 237 kilometara krasi pretežno ravničarski kraj, ali bit će jako zanimljivo vidjeti hoće li bjegovi biciklista od glavne grupe ili vjetar utjecati na grupni sprint na središnjem varaždinskom trgu. Dodatno uzbuđenje u etapi donijet će bonifikacijski sprintevi u Slatini, Koprivnici i u prvom prolasku kroz cilj u Varaždinu. Destinacijski partneri na ovoj su etapiDrugu etapu otvara gradte se potom biciklisti spuštaju u Ličko-senjsku županiju koja će s finišem u graduprvi put pružiti domaćinstvo završetku jedne etape. Etapa će obuhvatiti biser nacionalnih parkova Plitvička jezera, a za bonifikacijske sekunde biciklisti će se boriti u Perušiću i prvom prolasku kroz Otočac. Na ovoj su etapi destinacijski partneriCijela se karavana nakon toga seli na obalu, točnije uodakle će treća etapa duga 167 kilometara voditi krozdo cilja u. Uzbuđenja neće nedostajati na izuzetno tehnički zahtjevnim prolascima krozte najjužnijoj točki ovogodišnje utrke –. Destinacijski partneri na ovoj su etapiČetvrta etapa starta ute prekonastavlja dinamičnom vožnjom po, vodi bicikliste do bonifikacijskog cilja upa do cilja u. Destinacijski partneri na ovoj su etapiPočetak pete etape, koja zahvaća, smješten je us prolaskom kroz. Destinacijski partneri na ovoj su etapiZavršna, šesta etapa, startat će us prolaskom krozte posljednji brdski cilj utrke unakon kojeg će završiti u. Destinacijski partneri na ovoj su etapiPosebno vrijedi istaknuti drugi po redu, utrku za djecu na virtualnim trenažerima koja će i ove godine krasiti utrku s ciljem poticanja što više djece na rekreaciju i sport te stvaranja svijesti o pozitivnim učincima na zdravlje koje kretanje biciklom donosi društvu i pojedincima. Naglasak se stavlja i na promociju razvoja i poticanja niskougljičnog prometa, održivog i za okoliš neinvazivnog načina kretanja. Djeca će na Kids CRO Race natjecanje biti pozvana u suradnji s lokalnim osnovnim školama, a oni koji to žele mogu se i sami prijaviti na mjestu događanja sat vremena prije početka utrke, i to u Osijeku te u gradovima koji su ciljevi etapa – Varaždinu, Otočcu, Makarskoj, Crikvenici, Opatiji i Zagrebu. Svakog dana proglasit će se najbolji natjecatelji, a najbolji mladi biciklisti u ukupnom poretku bit će proglašeni na završnoj ceremoniji u Zagrebu.Zahvaljujući partneru Keindl Sportu, svim će natjecateljima i ove godine biti osigurani bicikli Bianchi i trenažeri Elite. Ove godine ostvareno je i partnerstvo s platformom Rouvy, koja nudi 100% realistične, virtualne biciklističke utrke kroz tehnologiju proširene stvarnosti. Tako će svaki mladi natjecatelj imati svoj avatar koji vozi po svim vremenskim i cestovnim uvjetima, baš kao i profesionalni biciklisti. Na taj će način djeca doživjeti nevjerojatno i realno iskustvo te adrenalin koji vožnja na utrci CRO Race pruža. Usporedno s Kids CRO Raceom u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodit će se i interaktivne radionice u recikliranju kućnog otpada u kojima je tijekom protekle četiri godine održavanja sudjelovalo više od 2.000 djece.Od prvog izdanja CRO Race podržavaju najviše državne institucije, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska turistička zajednica, Središnji državni ured za šport, Parkovi Hrvatske, Nacionalni park Plitvička jezera, Grad Zagreb, Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski biciklistički savez te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi nekih od ovogodišnjih etapa. Pored HEP-a kao jednog od glavnih sponzora u projekt su uključeni i drugi brojni sponzori i partneri: Valamar Riviera, Škoda, Uniline, Keindl Sport, Jadran Crikvenica, Maslinica Rabac, Nacionalni park Brijuni, Nacionalni park Krka, Avis, Vinistra, Ale, Caffe Borbone, Elite i Bilić-Erić osiguranje te medijski i produkcijski partneri Sportske novosti, Hrvatska radiotelevizija, Amaury Sport Organisation i Croatel.