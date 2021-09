Henglovoj ulici

Trgu Ante Starčevića

zabavne i informativne sadržaje

Dan bez automobila

kina Urania

punionice električnih automobila

Crveni križ i PU Osječko-baranjsku

sigurnosti i zdravlju

Tržnice Osijek

Europe Direct Osijek

OŠ Franje Krežme

5 Butra kartica sa 100 kuna

Unaprjeđenje javnog sustava i prigodno zatvaranje Tvrđe

Održiva mobilnost i mobilnost koja ne zagađuje okoliš izuzetno je bitna u gradu Osijeku, pa smo i na početku Europskog tjedna mobilnosti predstavili sustav dijeljenih bicikala, koji će biti funkcionalan do kraja listopada, pa uz 175 bicikala, od kojih je 50 električnih, donosi i 25 samoposlužnih postaja po gradu. Prvi smo grad u Hrvatskoj s javnim sustavom dijeljenih automobila, u sklopu kojega imamo 8 automobila koje građani redovno koriste. Ono što nas čeka u narednom razdoblju je unaprjeđenje, poboljšanje i dodatno obogaćivanje tog sustava

[Foto: Matija Milanović][22.9.2021.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Osijek je ravničarski grad pogodan za bicikliranje i vožnju romobilom, pa i dalje želimo poticati građane da što manje koriste svoje osobne automobile. Iako to nije prvotno planirano, ispalo je da smo u okviru Europskog tjedna mobilnosti proteklog ponedjeljka u potpunosti zatvorili naš biser grada, baroknu Tvrđu za promet, koja će nakon opsežnih radova i nadalje ostati zatvorena za vozila. To je dodatni poticaj svima da redovno počnu koristiti javni prijevoz, bilo onaj konvencionalni s busom ili tramvaje, bilo nekonvencionalni s dijeljenim biciklima, automobilima ili romobilima, ali i sve druge vrste održivo, zelenog i modernog prijevoza koji je dostupan u gradu Osijeku

Juraja Šebalja

Aplikacije za objedinjenje prijevoza i planiranje putovanja

dijeljenih bicikala

E-Mobilnost

Kornelija Mlinarević

U okviru Europskog tjedna mobilnosti, grad Osijek ima još jedan projekt koji je značajan za planiranje mobilnosti, a to je projekt RegiaMobil, u sklopu kojega je napravljena aplikacija kroz koju putnici mogu planirati svoje putovanje na području Osijeka, kombinirajući različita prijevozna sredstva, pa uz javni prijevoz i sustav dijeljenih vozila, mogu vidjeti i koliko im pješke treba do neke lokacije. Vjerujemo da je to prilično korisno, jer turisti jednostavno i online mogu vidjeti koja sve prijevozna sredstva mogu koristiti, kao i njihov status dostupnosti

Srećko Kukić

poligon

Imamo automobile kojima su uklonjeni benzinski i stavljeni električni motori – ovo su Renault Zoe automobili iz Car sharing sustava, koje Osječani očito jako vole. Osobno sam promijenio mišljenje u vezi električnih automobila, za koje sada mogu reći da su zbilja odlični, ali im je potrebno mnogo punionica i infrastrukture. Što se tiče današnjeg natjecanja, nikada nisam probao, niti vodio ovako nešto, ali čini se vrlo zabavno, pa pohvaljujem ideju i inicijativu GPP-a

Viktor Flauder i Tomislav Vidaković

Tekst: Osijek.hr

Najava: