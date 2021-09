opći uspjeh i ocjene

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Godinama suiz viših razreda osnovnoškolskog obrazovanja biliza ulazak u srednjoškolsko obrazovanje, a "tona" petica s kojom tzv. „“ konkuriraju za upis postala jestoga planira izmijeniti postojeći Pravilnik o kriterijima upisa u srednje škole, piše Slobodna Dalmacija Do promjena će doći u bodovanju. Iako Ministarstvo još uvijekpromjena koje namjerava uvesti (o čemu će se provesti i javna rasprava, odnosno e-savjetovanje), razmišlja se o tome da seostvarenih na prijemnim ispitima koje iz nekoliko predmeta važnih za upis provode same škole.Podsjetimo, već i sada prema postojećem Pravilniku srednje škole koje imajuili su na upisima imale velik broj učenika s istimmogu od Ministarstva dobiti suglasnost da provedu selekcijski postupak, odnosno "prijemni ispit" u školi. Međutim, rezultati tog ispita nose svega pet bodova u ukupnom zbroju bodova potrebnih za upis, a izmjenama Pravilnika planira se njihov udio povećati.Prema važećem Pravilniku, najveći broj bodova za upis uimaju ocjene, odnosno opći uspjeh od petog do osmog razreda osnovne škole, te zaključne ocjene u sedmom i osmom razredu iz hrvatskog i prvog stranog jezika te matematike, kao i triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinoj školi. Tako se može "zaraditi" najviše, a posljednjih godina ogroman broj učenika upravo s tim brojem bodova pokuca na "upisna" vrata, uglavnom prestižnih gimnazija.Izmjenama Pravilnika dodatni bodovi ostvareni po, poput natjecanja, zdravstvenih poteškoća, otežanih uvjeta školovanja i slično ne bi se više automatski pribrajali kandidatima prilikom upisa, nego tek u situacijama kad bi mogli biti "jezičac na vagi", to jest kada više kandidata ima jednak broj bodova, onda bi se kao selekcijski element dodavali i ti bodovi.Ravnatelj, ravnatelj zagrebačke, koji godinama zagovara uvođenje "male mature" na kraju osmih razreda, ima prijedlog kako bi se, dok se takve krupne promjene u sustavu ne dogode, mogao omogućiti donekle pravedniji upis u prvi razred srednjih škola.“, ističe Stić, koji je i član užeg predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.I ne samo u gimnazije, i u neke, čak i u obrtnička i tehnička zanimanja, zbog male kvote bilo jeupisati dijete koje je u osnovnoj školi prolazilo s četvorkom, a kamoli s trojkom. Pojedini strukovni programi, primjerice tehničar za računarstvo, građevinski/arhitektonski tehničar, mehatroničar, grafički dizajner, zaista su atraktivni za mlade, a za upis konkuriraju i odlikaši.Iako tek treba vidjeti što će na kraju ući u izmjene Pravilnika, vrlo je izvjesno da se te promjene neće odnositi na ovogodišnju generaciju učenika osmih razreda, koja će se u prvi razred srednjih škola upisivati 2022. godine prema postojećim pravilima. Vrlo je vjerojatno da će se s promjenama krenuti tek na upisima u srednje škole 2023. godine.