kojoj godinamane nalazi lijeka odavno je ispraznila učionice i škole, a u pandemijskim godinamaučeničke populacije tek je donekle ublažen, piše Slobodna Dalmacija Najnoviji podaci(MZO) iz baze ŠeR (Školski e-Rudnik) o broju učenika osnovnih i srednjih škola u novoj 2021./2022. godini pokazuju kako u aktualnoj školskoj godini imamoupisane školske djece dosad:ili njihnego prošle školske godine kada ih je biloRadi se o najmanjem godišnjem padu broja učenika u proteklih osam godina otkad MZO daje usporedne podatke, međutim, slaba je to utjeha kada se usporedi stanje od prije osam godina, to jest školska godina 2013./2014. s aktualnom 2021./2022. godinom. Samo u tom razdoblju ukupan broj učenika u našim školama pao je za čakiliU Hrvatskoj je prije osam godina u školskim klupama sjedilo, a nakon ulaska unjihov broj konstantno. U posljednjih osam godinase čak, pa je njihov broj danaskoliko smo ih imali 2013./2014. školske godine. Samo posljednjih godinu dana ključ u bravu stavilo je 20 područnih škola.Istovremeno, začuđujuće djeluje podatak da je od 2013./2014. do 2021./2022. godine broj matičnih škola, unatočškolske djece i gašenju područnih škola, porastao za 32 (s 1278 na današnjih 1310), pri čemu je uglavnom riječ o porastu broja osnovnoškolskih ustanova.U proteklih osam godina samo suzabilježili(osnovne i srednje škole), i to Grad Zagreb za skromnih(+1535), a Istarska županija za(+333). Najviše su populacijski devastirane škole po– među prvih šest jedinica s najvećim padom učenika pet je slavonskih.izgubila je gotovo trećinu učenika u osam godina (27,21 posto ili -6408 đaka), slijedi(26,12 posto) tes minusom od 26,07 posto.Puno je gore stanje sa srednjoškolskim sustavom, koji je u proteklih osam godina ostao bez petine učenika (19,24 ili njih gotovo 35 tisuća). Nemau kojoj je u tome razdobljuučenika srednjih škola. Samo u Požeško-slavonskoj županiji u osam godina broj srednjoškolaca pao je za nevjerojatnih 36 posto.Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja su kao kuriozitet naveli kako je u srednjim školama u posljednje dvije godineukupnog broja učenika, odnosno njihov je broj čak nešto rastao na godišnjoj razini u odnosu na godinu ranije (primjerice, ove godine u srednje je škole ukupno upisanoili 247 više nego godinu prije).Što se tiče osnovnih škola, pad broja učenika u proteklih osam godina ipak je nešto manji nego u srednjim školama – izgubili smoosnovaca ili njih. Ipak, ukupno su četiri županije ubilježile i plus kada je riječ o broju učenika osnovnih škola od 2013./2014. do 2021./2022. To suIpak, pitanje je koliko će i to potrajati. Na primjer, ove je školske godine u prve razrede osnovnih škola upisanomanje nego lani – ukupnonaspram prošlogodišnjih