U Hrvatskoj kućanstva još ne sudjeluju na tržištu energije i hrvatski nacionalni operator se brine da je cijena električne energije konstanta u dvije tarife, no u naravi je cijena promjenjiva kroz dan. U europskim zemljama neka kućanstva imaju znatno drugačije uvjete potrošnje od hrvatskih. Primjerice, u okolici mnoštva malih sunčanih elektrana moguće je da cijena u podne bude niža od tržišne, što je suprotno onome na što smo mi navikli

SEGIP platforma omogućava grupiranje više mikro- mreža u cjeline nazvane energetskim zajednicama koje će zajednički nastupiti na tržištu električne energije te tako postati višestruko konkurentnije

Tekst i foto: Doris Ravlić

Na osječkom je-u u ponedjeljak, 20. rujna, održanaprojekta(SEGIP). Nositelj je projekta tvrtkaiz Osijeka, a partner na projektu je. Na konferenciji su osim članova projektnog tima, nositelja projekta i partnera sudjelovali i brojni gosti iz područja elektroenergetike iz tvrtkii mnogi drugi.Nakon pozdravnih govora, članovi projektnog tima ispričali su nešto više o samom projektu te pojasnili kako je riječ o platformi koja predstavlja sustav koji omogućavaupravljanje elektroenergetskim distributivnim mrežama. Krajnjim potrošačima-kućanstvima, platforma nudi mogućnost angažiranja veće potrošnje kada su tržišne prilike za to najpovoljnije.”, istaknuo je dr.sc.iz tvrtke Base58 te dodao kako pomoću platforme SEGIP kupci električne energije mogu biti bezbrižni, znajući da platforma brine o tome kada je u danu najbolje uključiti veće potrošače, poput perilice rublja, odnosno, kada je cijena električne energija najpovoljnija. Jednako tako, kada se tijekom dana cijena poveća, platforma obavještava korisnika o promjeni i predlaže određene akcije, smanjenje potrošnje ili prihvaćanje nove cijene. Korisnici se mogu međusobno organizirati u mikro-mreže i time osnažiti svoju tržišnu prisutnost i raspoloživost usluga.”, objasnio je mag.ing.infiz tvrtke Base58. Na konkretnom primjeru to bi značilo kako gradske četvrti ili naselja s većim brojem sunčanih elektrana na krovovima mogu imati jeftiniju cijenu električne energije u danu, za razliku od gradskih četvrti koje to nemaju.Naglasak platforme je napodrške svim akterima u cijelom lancu distribuirane proizvodnje i distribucije električne energije, a njezinom integracijom ostvarila bi se mogućnost lokalne razmjene električne energije i međusobno trgovanje između kućanstava i ostalih dionika aktivnog distributivnog sustava.Voditelji projekta istaknuli su kako je platforma trenutno u fazi pilot-provedbe na osječkom FERIT-u te se po uspješnomplanira krenuti u komercijalizaciju na domaćem i inozemnom tržištu.Po završetku predstavljanja platforme, uslijedila je panel rasprava s temom “” na kojoj su sudjelovali prof.dr.sc.(FERIT), dr.sc(Končar-KET), dipl,ing.el.(HEP-ODS) i dr.sc.(Base58).Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Nositelj projekta je poduzeće Base58 d.o.o. iz Osijeka a partner na projektu je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka. Ukupna vrijednost projekta koji je proveden u razdoblju od 01.10.2018. do 30.09.2021. iznosi 13.513.779,14 kn, a iznos sufinanciranja je 7.903.780,54 kn.