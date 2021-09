Hi-tech tour

Tekst i foto: Marko Mandić

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti u Osijeku je organiziran– obilazak osječkih tehnoloških tvrtki i organizacija koje se bave rješavanjem problema urbane mobilnosti. U suradnji s Boltom, za hi-tech ekipu je organiziran, a prva je postaja bila tvrtka, koja je predstavila svoje FPV „gogle“ i uz pomoć kojih mobilnost postaje virtualna.– kroz smiješak je poručio, iz tvrtke, predstavljajući neke od rješenja za inteligentne transportne sustave (ITS) i viziju prometa budućnosti koja svakako uključuje što više samoupravljivih automobila.Iza ove uspješne i velike tvrtke brojni su ostvareni projekti s vrlo konkretnim poboljšanjima svakodnevice urbanih središta Hrvatske, ali i diljem svijeta. Ono što je nekoć bila nezamisliva budućnost -kao npr. danas gotovo potpuno digitalizirani promet u odnosu na analogni prije 15-ak godina ili samoupravljivi taksiji, koje je tvrtkanajavila za Zagreb već 2023. (o čemu su djelatnici ENT-a radili studiju prije samo nekoliko godina, također ne razmišljajući o tome kao izglednoj i skoroj budućnosti) – već je oko nas. U svijetu je 4416 gradova, od čega ih je 371 s više od milijun stanovnika i s enormnim prometnim problemima i još većim troškovima za taj sektor.O gotovou prometu godišnje nemoguće je ne razmišljati, a taj će broj sigurno reducirati pametna rješenja koja predlažu sigurnije, ali i brže i jeftinije prometovanje, nemoguć bez ITS-a i IOT-a (tehnologije interneta stvari).Studije su pokazale da optimizacija prometa smanjuje vrijeme provedeno u prometu za čakda smart parking (kakvim se mogu pohvaliti Split i Dubrovnik) drastično smanjuje broj „praznih vožnji“, a pouzdane i pravodobne informacije o stanju u prometu utječu na promjenu odluka čakNa tom je tragu i, pohvalio se, viši savjetnik specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata, istaknuvši kako sustav javnih gradskih bicikala za sada ima šest senzora za mjerenje kvalitete zraka, a u planu je nabavka još ovih uređaja, kojima su opremljeni i popularnijavljaju kada je onečišćenje zraka u porastu, potičući ih sniženim cijenama da više koriste skutere.– moto je Tjedna, čije aktivnosti (s brojim partnerima i na brojnim lokacijama) i ove godine organizira Grad Osijeka sa željom da se priključi mnoštvu europskih gradova koji nastoje stvoriti bolje uvjete za mobilnost svojih građana. Delegaciju predstavnika Grada, osječkih poduzetnika, studenata, predstavnika medija – odveli su potom do još jedne svjetske tvrtke koja je također odabrala Osijek za otvaranje predstavništva.– ponosno je istaknuoO sigurnosti svega što rade računa vode i na osječkom, koji je bio pretposljednja postaja ove zanimljive mini turneje. Laborantnajavio je za 21. rujna puštanje u pogon, što je nadgradnja postojeće od 10 kW, a koja bi – u teoriji – trebala zadovoljiti sve potrebe za električnom energijom zgrade FERIT-a. „Kvaka“ je što se najbolji rezultati ostvaruju za ljetnih mjeseci kada je zgrada fakulteta prazna, no tada višak el. energije vraćaju u distribucijsku mrežu. Mnogo je čimbenika koji trebaju biti zadovoljeni, no studente i zaposlenike FERIT-a to ne obeshrabruje da ne pokušavaju.U planu je i kapacitet od 6 kW energije dobivene iz, no naše je područje slabo vjetrovito, a ništa bolje nije ni po pitanju hidropotencijala, koji je najbolji u krškim rijekama, dodao je Željko Jeršek. Ponosni su i na pilot-projekt električnih bicikala, kojih za sada imaju 12, a svrha će im biti tranzit između dviju jedinica FERIT-a (jedne u Trpimirovoj ulici, a druge u kampusu) i bit će samo za internu uporabu, tj. za studente i djelatnike fakulteta.Mnoštvo je još, svjesni su sudionici projekta koji završava koncem ove kalendarske godine (a u kojem su im partneri). Bicikli bi svoje prve putnike trebali prevesti već dogodine, a punionica će biti ispred zgrade FERIT-a. Iza njih je i gotov projekt solarno-električnog automobila CROsolar 01, o čemu se mnogo puta do sada pisalo, koji je predstavljen na brojnim izložbama, redoviti je sudionik solarnih utrka, a trenutačno se nalazi u Belišću, gdje je u izgradnji inovativni laboratorij i ondje će služiti za daljnja istraživanja. Možda mu poboljšaju i performanse, koje su ionako odlične pa s punom baterijom prijeđe i do 300 km, a ako je dan sunčan – vozi dok ima sunca.Ono na čemu sada intenzivno rade, opet u suradnji s, ali i splitskim FESB-om (Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), električna je jedrilica s nultom stopom emisije štetnih plinova. Za predložak su koristili postojeći luksuzni brod, uz, dakako, preinake. Najveći im je izazov velika potrošnja električne energije dok brod plovi, tipične za ovakvo plovilo, istaknuo je Mario Čačić, magistar inženjer strojarstva, jedan od članova tima, kojemu je na čelu prof. Željko Hederić.Ovakvu je rutu nemoguće završiti bez posjeta IT parku, projekt u izgradnji, namijenjen razvoju manjih/mlađih tvrtki, o čemu svakako ovisi budućnost ne samo propulzivnog IT sektora, nego i čitavoga grada i regije.Utorak: pješice s poslaGrad Osijek danas potiče Osječane da se danas s posla kućama zapute pješice – barem djelomično. Za ugodniju šetnju u parku Kralja Petra Krešimira IV bit će organizirana chill zona u kojoj će se moći okrijepiti lakim koktelima i glazbenim intermezzom saksofonista Domagoja Jukića.Srijeda: Dan bez automobilaCijeli dan – besplatan javni prijevozCijeli tjedan počevši od srijede: Bolt romobili po cijeni od 35 lipa za minutu.Testirajte nove gradske bicikle (mehaničke i električne) u za promet zatvorenoj ulici V. Hengla (ispred kina Urania) i zaigrajte nagradnu igru GPP-a. U Henglovoj ulici će od 10 do 15 sati osječke udruge, organizacije i pojedinci predstaviti svoje projekte iz područja urbane mobilnosti, održivog razvoja i sigurnog kretanja u prometu.Vozite reli poligon na Trgu A. Starčevića električnim automobilom s Jurajem Šebaljom.