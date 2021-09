korona lockdowna

Kulturu na kotače

kultura je došla direktno do vas

Park

Kulturni centar Osijek

Filmskom RUNDOM, revijom hrvatskog kratkog filma

vaš Kvart

oproštaj od ljeta

21., 22. i 23. rujna

Vijencu Ivana Meštrovića, Sjenjaku, Gornjodravskoj obali, Žutom naselju, Vijencu Murse i Jugu 2

kratki filmovi

Kulturne intervencije

15. i 16. listopada u kinu Urania

Ulaz slobodan!

[Program]

Usredupogonili smo “” i kad već vi niste mogli doći do nje -. Kulturu smo zatim izveli ujer nema ljepšega nego se kulturno “uzdizati” dok istovremeno sjediš dobro uzemljen na dekici, u travici.u suradnji s, ovaj put Kulturu dovozi u! Poput pravih majstora za Kulturne intervencije, mi sa sobom donosimo sve što treba. Zelene površine vašeg naselja na jedno ćemo popodne pretvoriti u kvartovsko kino na otvorenom i dati mu novo, filmsko ruho.Krozi uz prizvuk nadolazećih filmskih i kulturnih avantura, u tri dana () će se na šest osječkih lokacija () prikazivati hrvatskinastali u profesionalnoj i nezavisnoj produkciji. To su kratki filmovi koji u sebi nose čar i toplinu ljeta, hrabrost i autorsku drskost, to su razglednice koje šalju duhovite nove poglede i pozdrave iz zanimljivih mjesta i autorskih svjetova. To su filmovi koji vas zateknu, zapitaju i nasmiju bez da ste se okrenuli. A dodatno ćemo vas iznenaditi i sa tri kratka filma iznenađenja, nastala u produkciji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dakle, ako trebate hitnu dozu filmske kulture - Dobrodošli naKulturne intervencije ovime ujedno najavljuju 6. izdanje Filmske RUNDE koja će se održati. Filmska RUNDA započela je 2016. kao trodnevna revija hrvatskog kratkog filma u Osijeku, a izrasla je u cjelogodišnji program edukativnih radionica i projekcija u kojima se potiče promišljanje i stvaranje filmova te se predstavljaju mladi filmski autori. Kulturni centar Osijek i Filmska RUNDA pozivaju Vas na rundu filmske kulture u šest osječkih naselja.Izbor kratkih filmova „BABLJE LJETO“ - dišpet filmovi sa “zrncem soli” (VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA)Kratki film iznenađenja (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku)Miramare, r. M. MullerTraženje riječi, r. D. Žerjav & T. TrstenjakBalavica, r. I. MirkovićSJENJAKSanta Cruz, r. I. JelinovićKomba, r. Tin ŽanićArka, r. N. StipaničevIzbor kratkih filmova „AUTORSKI ĐIR“ - recentni i drski, nagrađivani nezavisni filmovi nastali u produkciji Kinokluba Zagreb, najstarijeg kluba filmskih amatera u jugoistočnoj EuropiGORNJODRAVSKA OBALAU vodi, r. I. Gavrilović, 10 minTaste of space, r. M. Martinović, 8:20 minThere's a Tiny Light Flashing Over a Small Brown Tree, r. N. Bogdanović, 2:50 minOsoba, r. S.A. Veldić, 5 minThe Suspects, r. Zorko Sirotić, 6:41 minRETFALA – ŽUTO NASELJEKratki film iznenađenja (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku)Kartograf, r. D. Blažević, 6:15 minGrad u koji moram putovati, r. V. Lončarić, 10 minKopfikino, r. M. Lončar, 6 minKada odlučim kako započeti znati ću i sve ostalo, r. T. Šoban, 7 minCiklus kratkih filmova „KARTOLINE“ - zaigrane dokumentarne razglednice nastale u produkciji Studio Pangolina i HRT- a. Kreativne, eksperimentalne, kratke i duhovite vinjete o malim hrvatskim mjestima u kojima stanovnici govore jakim dijalektima ili stranim jezicima, a nastale su u režiji autora motiviranih nekonvencionalnim domoljubljem.VIJENAC MURSEMomjan, r. I. Bezinović, 5 minGornja Stubica, r. D. Tušek, 5 minTounj, r. I. Pipal, 6 minVrboska, r. H. Brukšić 5:30 minŽdala, r. A.Z. Stolica, 5 minSusak, r. I. Bezinović, 5 minJUG 2Prezid, r. K. Duda. 4:44 minBol, r. A.Z. Stolica, 5:30 minŠušnjevica, r. I. Bezinović, 4:30 minŠtrigova, r. I. Pipal, 4:20 minBlato, r. K. Duda, 5 minLokve, r. D. Tušek, 5 min