U periodu kada namlagano kuca na vrata, važno je znati prepustiti sekoji donoseJedna od takvih aktivnost zasigurno je. O prednostima čitanja nećemo previše, naglasit ćemo samo da čitanje pomaže u. Iako i one imaju određene prednosti, potrebno je pronaći ravnotežu. Jesen je nakonpravo vrijeme za to.Prvu grupu današnjih preporuka čine nova djela naših sugrađana, svako djelo na svoj način zanimljivo, čitano i traženo. Prva među jednakima jei roman. Roman je o Hrvatskoj danas, o zemlji koju napuštaju mladi, u kojoj sve završava kao na slijepom peronu, o ljudima koji moraju pronaći sebe da bi mogli shvatiti druge. Nastavljamo distopijskim romanomkoji je u velikom obračunu s mjestom i sadržajem osobnosti triju junakinja, dovedenih iz ranih autoričinih romana. Okružene su ratom, dubokim primitivizmom, postotuđenjem, s trilerskim prizorima i apsurdom… Kriminalistički romannapisan je povodom stvarnog događaja i obrađuje temu nasilja u sportu. Riječ je o onom bolnom i često tragičnom, a nevidljivom nasilju unutar samih sportskih borilišta i svlačionica, nasilja odraslih prema djeci, ali i o nasilju između samih sportaša. Ponovo proživljavanje prošlosti suočavanje je s traumama i teretima od kojih se nemoguće potpuno očistiti, ali ih je barem moguće uobličiti. Na toj razinipostaje roman o tajnama i traumama, gubicima i otmicama, za čije je razumijevanje potreban ključ koji stalno negdje izmiče. Blok završavamo si njegovimkoji se naslovno i stilski bave mitskim materijalom - zmijom koja, prema predaji, obitava u temeljima kuće te čuva i štiti njezine ukućane. Upravo su dom, identitet i obitelj motivske jezgre ovoga pjesničkog rukopisa u kojemu autor donosi reminiscencije na djetinjstvo, ritmizirane pripovjedne fragmente i jezične igre.Sljedeći blok počinjemo preporukom knjižnog kluba Reese Witherspoon. Neodoljiv romanneobična je priča o ženi čiji osamljen, ali sređen život najednom postaje neuredan i pun ljubavi. Sjajan roman s neočekivanim zapletom, u kojem ćete uživati do posljednje stranice.krimić je iz života sardinskog velegrada, s likovima koji svako malo dodaju djelić u mozaik koji autor slaže u ovom romanu, moćnom i iskrenom poput kraja u koji je smješten. Talijanski je to noir koji atmosferom očarava čitatelja.donosi nam sedamnaestogodišnjeg Henrya Pagea, maturanta koji nikad nije bio zaljubljen. On je nepopravljivi romantik i sanjari o istinskoj ljubavi, a prolazne ga ne zanimaju. No jednog se utorka završne godine srednje škole u učionici iznenada pojavila nova učenica… Proslava vjenčanja postat će nešto mračno i smrtonosno u romanu, slasnom opakom i atmosferičnom trileru u maniri Agathe Christie. Zbog smjenjivanja perspektive likova stalno ćete nagađati tko je krivac – i griješit ćete. Kriminalistički romansvjetska je uspješnica i četvrti slučaj inspektorice Kim Stone. Stone i njezin tim shvaćaju da imaju posla sa serijskim ubojicom, koliko će još leševa otkriti, tko je sljedeća žrtva?Nastavak Pohanih zelenih rajčica,vraća nas u nostalgičnu atmosferu gradića i njegove poznate gostionice te nas navodi na propitkivanje toga što za nas predstavlja pojam doma i je li se istome ikada moguće vratiti. Ovaj topao roman oslikava ono posebno i čarobno u svakodnevnim životima običnih ljudi, progovara o ponovnom otkrivanju mladosti, vraća nas u djetinjstvo te propitkuje što za nas predstavlja pojam doma i je li mu se ikada moguće vratiti. Romannajrecentniji je roman kanadskog autora čileanskog podrijetla. Ovaj roman transponira osobitosti suživota doseljenika u eru društvenih mreža i trenutačne polarizacije, te propituje promjene paradigmi vezanih za međukulturne veze, otvorenost prema drugome i inkluziju. Žena iz prodavaonice mješovite robesjajan je prikaz jedne neobične psihe i svijeta skrivenog od pogleda. Iako urnebesno duhovit, čudnovat i pitko napisan, roman daje ironičan i oštar pogled na suvremenu radnu kulturu, konzervativno razmišljanje i rodne uloge te slavi tiho junaštvo žena koje prihvaćaju cijenu da budu svoje.u prvom romanu objavljenom na hrvatskom,, isprepleće više niti i naraštaja obitelji, od krajnjeg američkog juga do Kalifornije, od pedesetih do devedesetih godina 20. stoljeća, pripovijedajući priču koja je istodobno silno zanimljiva emotivna obiteljska priča i izvrsno istraživanje povijesti. Nakon strašne bitke u kojoj su izgubile svoje najmilije, Zélie i Amari konačno su uspjele vratiti magiju u Orišu. No ritual je bio snažniji nego što su mogle zamisliti, i osim sposobnosti maga, oživjele su i dotad nepoznate moći plemstva i vojske, stvarajući od njih moćne tîtáne. Ljubitelji fantastičnih romana, ne propustite naslovpoklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite