Nenad Bjelica

gurao

važnu pobjedu

Goricom

pregršt uzbuđenja

Osijek

Zaslužena pobjeda, zbog svega što smo danas pružili na terenu. Imali smo u Gorici jednog jako dobrog protivnika, koji nam je zabio dva pogotka imao još nekoliko opasnih šuteva preko Lovrića, ali smo uspjeli uz sve nedaće koje su nam se dogodile. I kada smo izjednačili na 1:1, opet je uslijedio šok za novo vodstvo gostiju, uspjeli smo preokrenuti i na kraju zasluženo pobijediti

Navijači „ugurali“ treći gol!

9. kola HNL-a

Za dobru utakmicu trebate takvog protivnika, trebamo i mi biti dobri, suđenje također, a bilo je odlično, kao i pravo navijanje koje je večeras bilo vrhunsko i zahvaljujem se navijačima na tome. Mislim da su oni „ugurali“ taj treći gol i čestitam i njima. Idemo dalje, a utakmica je svakako bila lijepa za pogledati.

Igrači s klupe na kraju su bili prevaga

puno toga dobroga

Bočkaja

Dakua

Znamo što imamo u Peri, znamo kakvu ima lijevu nogu. Doduše, nije idealan lijevi bek, ali u ovakvim susretima u kojima trebaš puno ubačaja, on je za nas poput dobitka na lotu. On je svojim asistencijama preokrenuo utakmicu, kao i Daku svojim golovima. Uz odličnu igru glavom, uspio je postići prve golove u prvenstvu. Stvarno smo sretni zbog njega jer odlično radi na treninzima. Došao je bez nekih velikih očekivanja, no nametnuo se kroz rad i u njemu, Topčagiću i Mierezu imamo stvarno tri kvalitetna napadača.

„Treba nam još malo više sinergije“

željom i upornošću

Fali mi još malo više sinergije svih nas u Klubu, u gradu općenito, lokalnim medijima. Sve skupa bi nas ovo moglo malo pokrenuti, da budemo jedni uz druge, da nismo baš previše kritični prema našim dečkima. Oni su i danas pokazali veliko htijenje, karakter, veliko srce i naravno da navijači to znaju prepoznati i nagraditi. Takve utakmice koje se pobjeđuju u zadnjim minutama ti daju krila, neupitno je da smo protiv Lokomotive napravili prvi korak, no ovaj danas je još važniji.

Bijelo-plavima slijedi gostovanje u Šibeniku koji igra sve bolje i rezultatski uspješnije…

Šibenčani su već u Gradskom vrtu, unatoč porazu od 3:0, pokazali jako dobru kvalitetu. Mlada su i poletna momčad koja se u međuvremenu još i ekipirala. Igraju dobar i efikasan nogomet, no nadam se da ćemo tamo pružiti dobru partiju i naravno doći do tri boda. Želimo biti bolji od njih, a oni kao protivnik zahtijevaju odličan nastup.

Tekst: NK Osijek

Foto: Zvonimir Haramustek/Foto-arhiv031

„Igrao“ jeuz teren sa svojim izabranicima, stalno ih „“ naprijed i na kraju je, s puno emocija, proslavionad(3:2). Bilo je svega na terenu,, aje iz dva rezultatska zaostatka stigao do preokreta i osvojio bodove., rekao je Nenad Bjelica.Svi su se na kraju složili da je ovaj mali derbibio vrlo zanimljiv, itekako sadržajan i zanimljiv za sve koji su ga gledali, uživo ili putem malih ekrana.Igrači s klupe su unijeliu drugom poluvremenu, što se posebno odnosi nai dvostrukog strijelcaMomčad je do bodova došla velikom, svakako i karakterom jer bez njega se ne može do ovakvih preokreta.