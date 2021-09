Sunčan dan

Europskog tjedna mobilnosti

od rekreacije i opuštene šetnje

do povratka u prošlost

osječkih tramvaja i mode s početka 20. stoljeća

Trgu Ante Starčevića

GPP – Gradski prijevoz putnika

udruga Essekerke

haljine

modne dodatke

frizure

Marija Puljak, Dubravka Zubčić, Elvira Berečić, Sasha Uglik, Ankica Bago i Anita Božić

Osječke pivovare

Josip Nađ

90 godina osječkog električnog tramvaja

[Foto: Marko Mandić][18.9.2021.]

Tramvajem, biciklom, pješke ili u kanuima

Tramvaj je bio čudo, jer je u to vrijeme ponudio najbolju alternativu javnom prijevozu, a dok je u nekim gradovima periodično prekidao svoju vožnju, u Osijeku vozi zbilja neprestano, do dan-danas. Stoga ne smijemo dozvoliti da interes za vožnju tramvajem nestane, naročito sada kada GPP ima velike planove po pitanju tramvajske mreže i vozila

Zajednice športskih udruga grada Osijeka

Bajsom do Azila

Živjeti Zdravo

hodanje i bicikliranje, Panona fest udruge Slap

veslanjem u kanuima

Nedjeljni program Europskog tjedna mobilnosti

Baranjski Ferivi polumaraton

najaktivnijih i najzdravijih

Perivoja kralja Tomislava Udruga izviđača Slavonski hrast Osijek

Dječjeg Kazališta Branka Mihaljevića Plesni studio Shine

Tekst: Marko Mandić

Najava:

izmamio je Osječane na ulice, a ondje ih je dočekao bogat program. Svatko je mogao pronaći ponešto za sebe,, pauz pomoćNajveće zanimanje brojnih prolaznika zaokupio je program na, gdje jes dva tramvaja, koje dijeli gotovo stoljeće razlike, pripremilo kulise za pravi povratak u prošlost. U tome im je pomogla, čije su članice u tramvaju iz 1926. godine napravile retrospektivu osječkog javnog prijevoza, pri čemu su odjenulei ostaleiz 1920-ih, a sve su upotpunile i prikladne. One su, a svojim su modnim izričajem postale prava atrakcija među Osječanima. Nakon foto-sessiona u starom tramvaju, Essekerke su se ekspresno preodjenule u modernu odjeću te se uz DJ-a i pićazabavile na glavnom osječkom trgu. Njihovu retrospektivu je u starom Škodinom tramvaju obogatio i, autor knjige “”, koji je sve prisutne kronološki proveo od 1884. godine, kada je električni tramvaj počeo voziti Osijekom, pa sve do danas.”, istaknuo je Josip Nađ.Uz ovaj povratak u prošlost, Osječani su još od prijepodneva bili prilično aktivni, pa je u organizacijiviše od 100 biciklista krenulo, kako bi se družili s kerovcima – četveronožnim stanarima Azila u Nemetinu, gdje ih je Udruga Pobjede dočekala s okrjepom i popratnim aktivnostima u znak zahvale. S druge strane, nešto stariji građani su se pridružili redovnoj aktivnosti u sklopu projekta Nastavnog zavoda, pa su razgibavanjem i šetnjom oko mostova obilježili Europski tjedan mobilnosti u Osijeku. Naposljetku, uzje pokazala kako izgleda održiva mobilnost i na vodi –i uživanjem u ljepoti koju samo Drava može ponuditi na relaciji od Osijeka do Erduta.Uzi ostale zanimljive aktivnosti u Osijeku i okolici, lako se može zaključiti da je ova subota bila jedna odu gradu na Dravi, koji sve do srijede (22. rujna) obilježava Europski tjedan mobilnosti. Program se tako nastavlja već sutra, u nedjelju (19. rujna), kada će u 10.30 u istočnom dijelupredstaviti aktivnosti koje su usmjerene organizaciji slobodnog vremena kod djece i mladih, kroz postavljanje pokaznog izviđačkog kampa. Potom će u 11.30 ispredpokazati kako izgleda promocija kretanja kroz ples, a sve će zaokružiti poslijepodnevne izviđačke igre Izviđačkog kluba Javor – s početkom u 16 sati u izviđačkom parku Donji Grad sve sudionike očekuju igre poput scoutballa, otimanja marame, otimanja repa, indijskog nogometa, izviđačke odbojke i vezanja čvorova.