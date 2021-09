Osječko-baranjske županije, IB Esports i Centar za sigurniji internet u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Pod generalnim pokroviteljstvomorganizirali su“Responsible gaming” u kinu Urania u Osijeku. Termin responsible gaming /odgovorno igranje/ ukazuje nasvih aspekata, od same zabave, razvoja vještina i natjecanja, pa do odnosa među igračima, njihove komunikacije, mogućnosti razvoja socijalnih kontakata i mreže poznanstava. Ovaj je event samo uvod u puno veće događanje planirano za sljedeću godinu pod nazivom Today.AFK.Okupljene su pozdravili voditeljicau ime organizatora događanja te zamjenik gradonačelnika Grada Osijekai pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županijeNakon toga, sve poznatijapredstavila je svoj, kojega su zainteresirani kasnije i sami mogli isprobati u holu kina. Uslijedila je panel rasprava o odgovornom igranju računalnih igara, a panelisti su bili, pravim imenom, gamer i youtuber iz Osijeka s 279.000 pretplatnika,, zamjenica ravnatelja razvojne agencije SIMORA i predstavnica gaming inkubatora PISMO iz Novske,, voditelj esporta u NK Osijeku te trener i menadžer Vision esports kluba,, vlasnica IB Esports tima i suorganizatorica eventa te, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te također suorganizator eventa. Na vrlo zanimljivom panelu bilo je riječi o važnosti obrazovanja, govoru mržnje, inkluziji, ravnopravnosti spolova, sigurnosti djece na internetu, prilagođavanju igara osobama s invaliditetom, obvezama menadžera esport tima, i drugim važnim temama kroz prizmu gaminga.Prije završnog druženja, simulaciju treninga okupljenima je demonstrirao Immortal Balkans (IB ) Esports CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) tim koja se trenutno natječe u BiH CS:GO ligi, gdje drže uvjerljivo drugo mjesto. IB Esports je profesionalni esport tim osnovan u prosincu 2019. u Osijeku, a okuplja igrače iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Od 8. do 12. rujna okupili su se u Bilju pored Osijeka i zajednički trenirali na IB Esport BootCampu.Zbog naglaska na, event je bio zanimljiv i ne-gamerima, prije svega roditeljima i onima koji rade s djecom. Ovaj event "Responsible gaming" samo je uvod u puno veće događanje planirano za sljedeću godinu pod nazivomkojom se želi etablirati gaming i esport u regiji te pozicionirati Osijek kao jedan od respektabilnih centara te scene. Kako bi se to postiglo, važno je ovakvim i sličnim događanjima povezati i osnažili trenutno raspršenu i nedovoljno eksponiranu gaming/esport scenu, kao i upoznali širu zajednicu s time što gaming i esport jesu.