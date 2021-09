Krapinsko

policajci

41-godišnji muškarac

dići u zrak

Hitne pomoći

pružio otpor i zatvorio se u stan

bacati namještaj

nije bilo nikoga

Policija je blokirala ulaz u Krapinsko naselje. Na mjesto događaja, osim temeljne, pozvana je i specijalna policija u punoj spremi. U jednom trenutku je preko klima uređaja kroz prozor 41-godišnjak izašao na nadstrešnicu iznad ulaznih vrata zgrade. Policajci su mu prislonili i ljestve i prvo se opirao i glasno vikao, no nakon kratkog vremena smirio se i razgovarao s policajcima. U jednom trenutku tražio je od policajaca cigaretu te su mu je dali. Nakon toga naslonio se i pričao s njima i nije primijetio policajca koji je uspio doći mu s leđa, otvoriti prozor i uhvatiti ga. Iako se 41-godišnjak opirao i vikao, policajci koji su bili na tlu odmah su se popeli ljestvama na nadstrešnicu na kojoj je stajao i pomogli kolegi da ga svladaju. Odmah nakon toga spustili su ga u prizemlje i u pratnji policijskih specijalaca stavili su ga u kola Hitne pomoći. Cijelo to vrijeme je vikao "Pustite me!"

su naselje danas "okupirali"- nešto poslije 17 satioštetio je nekoliko automobila, a kada je došla policija, prema izjavama očevidaca, prijetio je da će ih. U 18,07 policajci su ga uspjeli svladati te je odvezen kolimaNakon oštećenja automobila, građani su pozvali policiju koja je došla na mjesto događaja, a 41-godišnjak je, odbijajući bilo kakav kontakt s policijskim službenicima. U jednom trenutku je s prozora na prvom katu na policijski auto počeoU stanuosim njega, tako da talačke krize, kako su javljali pojedini portali, nije bilo., piše Glas Slavonije