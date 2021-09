National Geographic

promovirat ćeove, krozemitirane u. Zapanjujuće snimke Hrvatske izobići će gotovo cijeli svijet u emisiji, a među njima su i kadroviPosebno je zanimljivo to da je National Geographic za epizodu o Hrvatskoj angažirao poznatog osječkog drondžijuza, koji se pobrinuo da se svijet upozna i ste prekrasnim kadrovima Osijeka.Velika je to stvar za, osobito uzme li se u obzir da je National Geographic iznimnokoji putem svojih platformi dopire i doEpizoda o Hrvatskoj snimana je tijekom prošle godine i uključuje, čime je u potpunostipojedinih mjesta. Osim priče o, National Geographic prezentirat će i zanimljivosti izi još mnogo toga. Prikazat će i impresivne snimkeOvu nedjelju zato rezerviramo za upoznavanje, jer cijela večer 19. rujna bit će posvećena Hrvatskoj na programu National Geographica. U 21 sat kreće epizoda emisije, snimana u Hrvatskoj, u 22 sata epizoda o Hrvatskoj iz serijala, a nakon toga, u 23 sata, i epizoda emisije, u kojoj će se govoriti oInače, nova sezona Europe iz zraka prikazuje neke odu Europi i nudi jedinstven uvid u to kako su tradicija, inženjering i prirodne znamenitosti pomogle oblikovati kontinent. U ovoj sezoni epizode su posvećene