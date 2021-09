Europskog tjedna mobilnosti

Od 16. do 22. rujna 2021.

javne svijesti i aktivnosti građana

Krećimo se održivo! Ostanimo zdravi!

U sklopui ove godine HŽ Putnički prijevoz u suradnji s Gradom Zagrebom i udrugom Sindikat biciklista provodi zajedničke aktivnosti u cilju populariziranja prijevoza vlakom i biciklom.HŽ Putnički prijevoz omogućava besplatan prijevoz djece od 6 do 12 godina u svim vlakovima i bicikala u vlakovima u kojima je omogućen prijevoz bicikala.Karte za besplatan prijevoz djece od 6 do 12 godina potrebno je preuzeti na blagajnama, a popis vlakova u kojima možete prevesti bicikle možete pogledati ovdje . Na prugama na kojima je zbog izvođenja radova uveden zamjenski autobusni prijevoz, bicikli se ne mogu prevoziti.Europski tjedan mobilnosti svake godine održava se od 16. do 22. rujna u organizaciji Glavne uprave za okoliš Europske komisije u cilju poticanjaprotiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a time i poboljšanjem kvalitete života građana europskih gradova.Tema ovogodišnjeg izdanja ETM-a jeOvogodišnje izdanje promovira promjene u ponašanju u korist aktivne mobilnosti, javnog prijevoza i drugih čistih, inteligentnih prometnih rješenja. - izvijestili su iz