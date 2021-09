popisivači stanovništva

S njima je cijelo vrijeme komunicirano da je preporuka i stožera i državnog zavoda za statistiku da trebaju imati covid potvrde. Određeni dio popisivača covid potvrde nema, ali sada je to jedan od uvjeta i bez covid potvrde neće moći na teren

Iako se sve donedavno govorilo kako popisivači koji će nam uskoro pokucati na vrata neće morati imati covid potvrdu, došlo je do obrata po tom pitanju. Naime, kako je izjavio Krunoslav Capak ispred nacionalnog Stožera civilne zaštite, iako takva odluka još nije službeno donesena, na stožeru se vode intenzivni razgovori o tome zbog promjene epidemiološke situacije te drastičnog porasta broja oboljelih i hospitaliziranih. Velik broj ljudi pozdravit će takvu odluku, posebice starije i imunokompromitirane osobe koje ne puštaju ni svoje najbliže u kuću, a kamoli nekog nepoznatog tko nije cijepljen i tko nije testiran. S druge strane, popis samo što nije započeo, popisivači su već odabrani, no čini se da će neki zbog covid potvrde izgubiti posao. Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković tipično birokratski sliježe ramenima: "S njima je cijelo vrijeme komunicirano da je preporuka i stožera i državnog zavoda za statistiku da trebaju imati covid potvrde. Određeni dio popisivača covid potvrde nema, ali sada je to jedan od uvjeta i bez covid potvrde neće moći na teren". Inače, zanimanje za samopopis stanovništva putem aplikacije e-građani iznenadilo je i Državni zavod za statistiku. Naime, samo prvog dana popisa preko aplikacije upitnike je ispunilo više od 100.000 građana, a do ovog trenutka samo se popisalo gotovo 200.000 građana. Najviše njih u Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a najmanje u Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Podsjetimo, tijekom prve faze provedbe popisa stanovništva do 26. rujna, tj. samopopisivanja, koje će trajati, građani mogu samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva na portalu e-Građani. Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica − jedno kućanstvo. Po završetku samopopisivanja, od 27. rujna do 17. listopada, trajat će druga faza odnosno izlazak popisivača na teren koji će, „naoružani" prijenosnim računalima, osobnim intervjuom popisati sve jedinice koje se nisu samostalno popisale. Ali, samo ako imaju covid potvrdu.