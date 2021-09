Međunarodnog Dana rijeke Drave

JU za zaštitu prirode OBŽ

Živjeti s Dravom

Opći uvjeti natječaja:

petak, 1. listopada 2021.

Nagrade su:

Povodomraspisuje foto natječaj ˝˝.- Sudionici natječaja mogu biti stanovnici Osječko – baranjske županije i šire bez obzira na dob;- Zadatak natječaja je fotografiranje rijeke Drave ili zanimljivog detalja vezanog za rijeku Dravu; (bioraznolikost rijeke Drave, život s rijekom Dravom; ribolov, vožnja čamcem, plivanje i druge aktivnosti na rijeci Dravi)- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;- Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 266 DPI- Uz fotografiju poslati sljedeće podatke: ime i prezime autora, datum rođenja, adresa, kontakt telefon, naziv fotografije i mjesto snimanja- Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe;- Samim sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na objavu imena i prezimena;Fotografije se šalju na e-mail adresu:Krajnji rok za slanje fotografija jedo ponoći.Žiri će odabrati najbolje fotografije koje će biti izložene na manifestaciji HeadOnEast (od 08- do 10. listopada 2021. godine).Svi posjetitelji manifestacije HeadOnEast moći će na izložbi glasati za najbolju fotografiju.Tri fotografije koje budu imale najveći broj glasova osvajaju nagrade.- Poklon bon u vrijednosti od 400 Kn ˝Čingi Lingi čarda˝ (Ulica kralja Zvonimira 98, 31327 Bilje) + vožnja brodom u PP Kopački rit za dvije osobe- eCeker – poklon paket eko proizvoda- Poklon bon u vrijednosti od 300,00 Kn u restoranu ˝Stari mlin˝ Dalj (Braće Radića 23, Dalj, Croatia)Privolu možete preuzeti na linku