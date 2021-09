Obnova Tvrđe

Tekst i foto: Osijek031.com

u punom je jeku, no već se rade planovi i projekti za njezin nastavak potpomognuti sredstvima iz. Prema najavama iz gradske uprave, u narednom razdoblju na red bi trebala doći, izvještava Osječka televizija Tzv. brownfield investicije sve su popularnije jer se njima kulturna baština ne samo obnavlja, već joj se pronalazi ikako bi se ti prostori oplemenili iu njih. Pravi primjer za to u Osijeku je, Tvrđa, i obnova Stare pekare, a po istom principu nastavlja se i dalje.Naime, plan je gradske uprave ostati u tom dijelu Tvrđe i fokus staviti na tzv., pročelnica Upravnog odjela za programe EU, ističe kako upravo taj prostor ima najveći, a završetkom obnove tog bastiona priveli bi se kraju kompletni radovi na jugoistočnom dijelu Tvrđe.Mlinarević ističe kako je veoma važno u vezi tog bastiona da je riječ o prostorima koji se trenutno uglavnom koriste za, no to tako neće ostati. Naime, već postojiza prostore u Osmom bastionu poput ugostiteljskih objekata ilikoja je već unijela brojne zanimljive sadržaje u dvorište tog bastiona.Šetnica na Osmom bastionu uje stanju i nju će se također obnoviti. Zgrada Keksare koja je predviđena za ugostiteljsku namjenu trenutno nije u uporabi, baš kao ni sam vodotoranj koji u ovom trenutku ne služi ničemu, što stvara uvjete za čitav niz novih gospodarskih aktivnosti.Jedna od ustanova koje već godinama tragaju za većim prostorom jekoji će nakon obnove preseliti u zgradu, Osječanima poznatiju kao prostor bivše. Iza projekta obnove Vege stalo je i, a riječ je o velikom objektu s gotovo 6000 m2 zatvorenog i 2000 m2 otvorenog prostora gdje bi se Muzej Slavonije preselio, proširio te dodao niz novih sadržaja koji bi zasigurno podigli atraktivnost Muzeja, Tvrđe ali i cijelog grada.Ovo su samo objekti koji će prvi uskoro doći na red. No planovi obnove Tvrđe mnogo su veći i, ali za njihovu realizaciju trebat će još nekoliko godina, nakon čega će Tvrđa