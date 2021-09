Donji Grad

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot Osječka TV

jedna je ods više odi više od. Cijelog prošlog tjedna u Osijeku se obilježavao Dan gradske četvrti Donji Grad koji je zaključenUz nazočnost brojnih gostiju, kao i predstavnika gradske uprave, bila je to prilika za predstavljanje, ali i dogovor zaDonjograđana., predsjednik Vijeća, podsjetio je kako je GČ Donji Grad ove godine na raspolaganju imalaza program prioriteta GČ-a. Najveći je dio tog iznosa,, iskorišten za nogostup uduljine 1,5 km kojim se Donjograđanima olakšava odlazak iz Vinogradske do Zelenog polja.Asfaltirana je dijelom i, za što je utrošeno oko, a želja gradske četvrti je, uz prenamjenu dijela sredstava izi financijsku injekciju Grada, prikupiti dodatnih nešto više odkako bi se nogostupe u toj ulici uredilo u cijelosti. Iz sredstava grada obnovljen je i nogostup uKada je riječ o željama, plan je u budućnosti ureditina kome bi se postavio i spomenik, kao i izgradnjau kojemu bi se okupljali mladi, umjesto kao sada u kafićima, Barać je istaknuo i potrebu uređenja Cvjetkove ulice od križanja s Crkvenom do Kišpatićeve koja je u vrlo lošem stanju.Problem Cvjetkove ulice iznio je i, zamjenik gradonačelnika, koji je najavio kapitalnu investiciju uređenja te ulice, ali i. Kao projekt Hrvatskih cesta planira se uređenjekod MIO Standarda, odnosno na križanju Vukovarske i ulice koja vodi do obilaznice u sklopu velikog projektaod Osijeka prema Erdutu i Aljmašu.Donji grad bi trebao dobiti još barem, istaknuo je Vulin, jedan kod tzv. ipsilona, bivše Inine benzinske postaje gdje se spajaju Gupčeva i Vukovarska ulica te kružni tok na raskrižju ulica Zeleno polje i Gupčeve. „", zaključio je Vulin najavivši i izgradnju cestovnog uspornika ispredradi povećanja sigurnosti učenika koji pohađaju tu školu.