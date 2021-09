Policijske uprave osječko – baranjske

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su, gdje su u jednoj prometnoj nesreći dvije osobe lako tjelesno ozlijeđene.Preostaleza posljedicu su imale materijalnu štetu.Na području Osijeka dogodile su se tri prometne nesreće i jedna na području Belog Manastira.U razdoblju od 10. do 12. rujna, na području ove Policijske uprave u prometu je zaustavljeno(11 vozača osobnih automobila, 6 vozača bicikla i 2 vozača mopeda), koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Evidentirana su jošod kojih: 132 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 39 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 37 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 63 ostala prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 11. rujna, u 22,44 sata, u, kada je u prometu zaustavljen biciklistiz Velimirovca. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.U petak, 10. rujna, u 1,50 sati, u Našicama, u nadzoru prometa zaustavljen jeiz Londžice, koji je upravljao osobnim automobilom. U zadnje 3 godine 23-godišnjak jepravomoćno presuđen za upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima te je uhićen, a vozilo mu jedo donošenja odluke o prekršaju. Temeljem odluke Općinskog suda, 23-godišnjaku je određeno zadržavanje u trajanju od 8 dana. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci kada stekne pravo na upravljanje te 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 11. rujna, u 11,25 sati, na državnoj cesti broj 213, između, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s koji je upravljaoiz Bijelog Brda. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci te 6 negativnih prekršajna boda.U 19,50 sati, u Kozarcu, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozaču osobnog automobilaiz Kozarca, koji se nepropisno kretao kolnikom, evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21 300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Kod drugog sudionika prometne nesreće, vozaču osobnog automobila, evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 5 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.Jučer, 12. rujna, u 3 sata, u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobilaiz Đakova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12, te 4 negativna prekršajna boda.U 20 sati, u nadzoru prometa zaustavljen jeiz Branjine, koji je upravljao osobnim automobilom. Unazad 3 godine, 25-godišnjak je 2 puta pravomoćno presuđen za upravljanje osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci te 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.