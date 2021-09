toplo i sunčano vrijeme

25°C

pretežno sunčano

iznadprosječno toplo

16°C

26°C

vedro i toplo

umjerena naoblaka

18°C

26°C

pretežno oblačno

20°C

29°C

kišobran

oblačno vrijeme uz kišu

20°C

27°C

oblačno uz kišu

19°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Novi tjedan u rujnu počinje uz. Uz slab vjetar dnevna temperatura do. Za sutra prognostičari najavljujui danju. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSlično vrijeme nas očekuje i u srijedu. Pretežno. Prema kraju dana. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU četvrtak. Uz slab vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna do. Za petak će vam trebati. Prevladavat će pretežno. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Za subotu prognostičari najavljuju, ali i dnevnu temperaturu do..