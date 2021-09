od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Čepin Ovčara

od 8:00 do 15:00 sati

Ušće Drave u Dunav

od 9:00 do 12:00 sati

Osijek

od 8:00 do 9:00 sati

od 9:00 do 13:00 sati

Tenja

od 9:00 do 14:00 sati

Aljmaš

od 9:00 do 12:00 sati

Višnjevac

od 8:00 do 13:00 sati

Napomena

Bez plina

G.Č. Industrijska četvrt

od 08:30 do 10:30 sati

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji u gradu/Online događaji:

Tekst: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i danju vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura do 17, a dnevna do 25°C.Izobavještavaju građane da za su za danas planirani radovi:- Cijelo naselje- Cijelo naselje- Ivana Gundulića 174a-188- Ivana Gundulića 56,60- Matije Vlačića 117-123 i 60-106- Zlatna 1-61 obje strane, Vrška 1-55 obje strane, Trg Braće Radića 24, Podunavlje 1-27 i 52, Mladena Palinkaša 2-20 obje strane, Matije Gupca 1-25 obje strane, Dolica 1-25 obje strane, Crkvina cijela ulica- Ante Starčevića 62a-88: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.- Kupska ulica, Ramska ulica (kbr. 1-5b/2-8a), Vukanska ulica (kbr. 2-5)