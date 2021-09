nogometnog kluba Breidablik ŽNK Osijek

Porazom odzavršio je svoj europski put ove sezone. Una dalekom Islandu rezultat je nakon 95 minuta igre bioza domaćine, a utakmicu je obilježilaobje ekipe u nastojanju da se probiju u grupnu fazu natjecanja UEFA Lige prvakinja.Iako su u prvim minutama utakmice Osječanke bile, bio je dovoljan trenutakda najprije u 9. minuti mrežuzatreseza 1 - 0, a samo minutu kasnije iza 2 – 0. Osječanke se nisu predavale, preuzele su posjede lopte, “” do kraja prvog poluvremena, imale dvije odlične prilike za okrenuti sreću na svoju stranu, ali – nije išlo. U nastavku nogometašice ŽNK Osijek krenule su u istome tonu, ali onda je u 48. minuti za 3 – 0 pogodak zabila Albertsdottir. Zaredale su se i manje ozljede, igru napustile, a zamijenile su ih. No, nije bilo prostora za promjenu rezultata.Trener ŽNK Osijek,, poručio je kako su Osječanke dale sve od sebe.”, rekao je Budiša.Kapetanica ŽNK Osijek,, zahvalila se pak navijačima, te poručila kako jedan poraz ne može stati na kraj velikim ambicijama nogometašica iz Osijeka.”, rekla je Lojna.Optimizam iznad svega zaključak je i predsjednika ŽNK Osijek,, koji je Osječanke i osobno dopratio do dalekog Islanda, te navijao za njih s tribina.”, poručio je Bodražić.Podsjetimo, Osječanke su ulazak u skupinu od 28 najboljih ekipa pod kapom UEFA-a izborile pobjedom u prvoj rudni natjecanja, kvalifikacijskom turniru održanom u Osijeku od 18. do 21. kolovoza gdje su se izborile za prvo mjesto u skupini, povrh RSC-a Anderlecht, FK Breznica i FC Hayasa. U nastavku kvalifikacija, na stadionu “Gradski vrt” ŽNK Osijek i Breidablik potom su odigrali svoju prvu utakmicu 1. rujna 2021., a susret je završio remijem, rezultatom 1 – 1.