Tekst i foto: Osijek031.com

Prema podacima područnog ureda, broj nezaposlenih je trenutno nešto manji odi on se nije značajno mijenjao od početka prošle godine. Ipak, u odnosu na srpanj 2020. to je za oko, izvještava Radio Osijek Pandemija Covida jetržišne odnose pa tako se odrazila i na broj prijavljenih na. No, za razliku od jadranskih županija, broj nezaposlenih od početka pandemije u osječkom Zavodu za zapošljavanje nije se značajnije mijenjao, kaže predstojnik područnog ureda HZZ-aDobra je vijest da je uviše odi približavamo seod prije deset godina kada je bilo zaposleno. Nažalost slavonske županije, pa tako i Osječko baranjska sa stopom od, na začelju su popisa. Nacionalni prosjek je 7 posto, a najmanju stopu ima Istarska županija sa svega 4 posto nezaposlenih.Prema riječima predstojnika HZZ-a,s dugotrajno nezaposlenim osobama. Uzmemo li u obzir da je trećina u evidenciji, a 16 posto bez ili sa samo završenom osnovnom školom taj problem postaje i veći. Dobra je vijest da se putem programa osposobljavanja uspjelo zaposliti nekoliko, a program osposobljavanja nastavit će se već početkom jeseni. Najviše osoba koje se zaposle su one s trogodišnjom srednjom školom, dakle obrtnička zanimanja, zanimanja u građevini, ugostiteljstvu ili vozači.Početkom rujna završila je glavnana Jadranu. Posljednjih godina velik broj prijavljenih u područnom uredu u Osijeku odlazio je uostvariti zaradu. No, prošle pandemijske godine odlazak s popisa osječkog ureda prepolovio se. 2019. godine otišlo je, a prošle svega. Ova godina ipak bilježi porast za 40-ak posto i završit će na oko. Kuhari, pomoćni kuhari, konobari, sobarice i spremačice tradicionalno su bila najtraženija zanimanja.Nažalost, kako smo već pisali , Europski centar cijelu hrvatsku obalu stavio u crveno, pa je za pretpostaviti da će se to odraziti i na trajanje sezone odnosno ostanak sezonaca na Jadranu.