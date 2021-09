Rukometnog kluba Osijek

Na tiskovnoj konferenciji ispred novouređenih klupskih prostorija predstavljen je projektpod nazivom „“.Vrijedan je to program koji će se u sklopuodvijati s najmlađim kategorijama u partnerstvu sa Zagrebačkom bankom.Poznato je kako je Rukometni klub Osijek još u veljači izabrao, a u skladu s time postavljeni su i novi strateški ciljevi. Rebranding kluba, jačanje u organizacijskom i sportskom planu te sklapanje novih suradnji s naglaskom na ulazak u Premijer ligu i izgradnji Rukometne akademije.U sklopu spomenute Akademije nekoliko je kategorija: U-17, U-15, U-13 i U-11, a za djecu školske dobi do 11 godina organizirana je. Želja Kluba je oživjeti rukomet među, među njima razviti timski duh i usaditi im momčadske vrijednosti.Ovom zanimljivom projektu svojim se partnerstvom odlučila priključiti i Zagrebačka banka. Projekt se provodi na širem području grada Osijeka počevši od ovog mjeseca pa sve do lipnja 2022. godine. Cilj je razviti Rukometnu akademiju i uključiti djecu u organizirane sportske programe od njihove školske dobi, posebno se posvetivši onima iz osjetljivih skupina.– otkriva, predsjednik RK Osijeka.Projekt obuhvaća organizacijute suradnju s drugim sportskim klubovima i specijaliziranim ustanovama. Tako će se tijekom sezone organizirati natjecanja po osnovnim školama, a završni turnir bit će simbolično u svibnju na Svjetski dan sporta.– želja je, trenera Rukometne akademije.Osim toga, tijekom natjecateljske godine bit će organizirana gostovanja rukometnih klubova sa šireg područja Osijeka za bolju razmjenu iskustava. Za pravilan razvoj i sportski napredak samih polaznika od pomoći će biti suradnja s drugim sportskim klubovima, a suradnja sa specijaliziranim obrazovnim ustanovama usmjerena je ka daljnjoj edukaciji i usavršavanju trenera i stručnog kadra.Važno je istaknuti da se posebna pozornost kroz projekt posvećuje i djeci iz osjetljivih skupina kojima je često otežan pristup ili čak uskraćena sportska perspektiva. Njihovo uključivanje u Rukometnu akademiju zasigurno daje dodatnu vrijednost samom projektu.Ovaj značajan projekt pozicionira rukomet kao važan čimbenik u gradu, što je od početka cilj novog klupskog vodstva, i omogućava da bude jednako dostupan svima.– zaključio je, koordinator za marketing u RK Osijeku.