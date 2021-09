Prvi riječni kruzer

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot Osječka TV

u 2021. godini i prvi kruzer nastigao je jučer u Osijek, izvještava Osječka televizija njemačkog brodara na dvotjednom kružnom putovanju Dunavom od Njemačke do Bugarske i natrag stigao je u poludnevni posjet Osijeku sa, uglavnom Nijemaca.Nakon gotovo dvije godine stanke, Dravom je do Osijeka doploviokoji se brzo i uspješno usidrio na novo osječko pristanište čime je ono ubilježilo svoje prvo pristajanje.U povratku u njemački grad Passau iz pravca Srbije, putnici s kruzera imali suupoznati se s Osijekom kroz kraći poslijepodnevni obilazak, ali bili su zadovoljni onim što su vidjeli.Dolazak kruzera Maxima najavljuje bolje dane ne samo za osječki, već i za hrvatski cruising turizam. Prema riječima ravnatelja Lučke uprave Osijek, za rujan je u najavia za listopad još, no pravo buđenje cruisinga u Osijeku očekuje se iduće godine kada bi grad na Dravi moglo posjetitiPodsjetimo, prije pandemije Covida cruising je bio jedna od najbrže rastućih grana kontinentalnog turizma, no zbog pandemije koronavirusa 2020. i većim dijelom ove godine bili su otkazani svi dolasci kruzera u Osijek.