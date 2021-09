Ivan Anušić

Tekst i foto: OBZ.hr

Županpotpisao je danas (8. rujna 2021. godine) ugovore o potporama za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma ss područja. Za tu namjenu ove je godine iz županijskog proračuna izdvojeno, s tim da potpore iznose do 50 posto opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a pojedinačno najviše do- rekao je župan Ivan Anušić te najavio novi program sufinanciranja kamate na kredite za ulaganja u turističku djelatnost i ponudu kako bi se maksimalno iskoristio turistički potencijal županije.Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sportistaknula je da su na području županije očiti pomaci u razvoju turizma, a posebno veseli činjenica da su ukupni rezultati ove godine blizu ostvarenima 2019. godine koja je bila vrhunska i svima je dala nadu.- rekla je pročelnica Tatjana Roth. Dodala je kako je 2020. godine bila izuzetno teška, no poduzetnici nisu prestali raditi i ulagati nego su iskoristili su to vrijeme za preispitivanje poslovanja i dodatna ulaganja, a Županija im u tomu pomaže., vlasnik tvrtke Adventure zone koja se bavi organizacijom adrenalinskog turizma na području Slavonije i Baranje, ističe da je dodijeljena sredstva Osječko-baranjske županije uložio u proširenje ponude, nove aktivnosti te obnovu postojećih kapaciteta.- kazao je Ilić.