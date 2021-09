Zračna luka Osijek

2.040 putnika

377 putnika

2.417 putnika

Splitom i Dubrovnikom

Pulom i Rijekom

ad-hoc charter letova

377 putnika manje

Stuttgartom

nije u prometu

rujnu

dobro popunjeni

7.236 putnika

2.438 putnika više

4.798 putnika

u kolovozu ove godine prihvatila je i otpremila ukupno, što jemanje u odnosu na isti mjesec prošle godine, kada je kroz ovu zračnu luku prošloOsijek je ovog kolovoza bio povezan saredovnim letovima Croatia Airlinesa, te s(konekcije prema Splitu i Dubrovniku) linijama Trade Aira. Uz to, zračna je luka zabilježila i nekoliko dolazaka, no ukupno je kroz ovu zračnu luku prošlou odnosu na isti mjesec prošle godine.Razlog tome jest činjenica da je u kolovozu prošle godine Osijek bio povezan sa, redovnom linijom Eurowingsa koja je prometovala jednom tjedno, subotom, dok ovog kolovoza ta linija. Zračna je luka uspjela nadoknaditi veći broj putnika na ranije spomenutim domaćim linijama dva hrvatska avioprijevoznika.Ponovni rast broja putnika očekuje se već u(Eurowings je prema Osijeku prometovao samo u kolovozu prošle godine), iz razloga jer su domaći letovi iz odnosno prema Osijeku iznimnoUnatoč padu broja putnika u kolovozu (u odnosu na prošlogodišnji kolovoz), u razdoblju od 01. siječnja do 31. kolovoza kroz Osijek je prošlo ukupno, što je čaku odnosu na isto razdoblje prošle godine ().