[08.09.2021.]

Dva odlična glazbena dana

Entrio

Dancing bear poslovnici

80 kuna

nećete moći kupiti

60 kuna

80 kuna

VAŽNO

EU digitalnu COVID potvrdu

[Program]

Petak , 17. rujna 2021.

Subota , 18. rujna 2021.

[klik za uvećanje]

[06.09.2021.]

Urban fest Osijek

dobre energije

17. i 18. rujna ove godine

Stare pekare u Tvrđi

Pogledajte i..

[21.6.2016. UFO]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

[22.6.2016. UFO]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

[Foto: Darko Grundler][24.06.2016. Dvorište Vege]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

[Foto: Darko Grundler][23.06.2016. Dvorište Vege]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

[25.06.2016. Dvorište Vege]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

. U ova izazovna vremena nije bilo lako ovo posložiti i prilagoditi se svim nametnutim pravilima stoga nas podržite.Svečano dijelimo s vama informaciju tko nastupa koji dan, koliko to sve košta i gdje možete kupiti ulaznicu. Za dobar osjećaj koji želimo da vlada tijekom cijelog festivala, uz blagonaklonost oblaka koji se neće zadržavati iznad grada i nositi kišu, zaduženi će biti izvođači s plakata.U procesu smo dogovaranja i elektronskog stagea, no o tome kroz dan / dva.Ulaznice možete kupiti putem sustavate uu pothodniku u Osijeku. Festivalska ulaznica iznosiu pretprodaji, dok ju na ulazu. Dnevna ulaznica u pretprodaji iznosi, a na ulazu: Sukladno aktualnim mjerama epidemiološke zaštite i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske svi posjetitelji koncerta prilikom ulaza u koncertni prostor moraju prikazati- Ajs Nigrutin i Timbe- Kuku$- Manda- Kandžija i Gole žene- Vanja i Nešvil funk- Pips, chips & videoclips- Igla & ziherice- Gužva u 16-ercu- Aklea Neon- RepetitorFinale ovog, kao i zadnja 2 ljeta, posvećeno je još jednom izdanjuNošeni probojempozivamo vas dau prostoruispratimo ljeto, dočekamo jesen, isplešemo svaki pokret koji nam padne napamet i proslavimo sve ono dobro što nam je na dohvat ruke, a često zaboravljamo na to. Skupimo se i tijekom dva dana izvucimo iz sebe dobar osjećaj, dobar osmijeh, dobru vezu, dobre želje i dodajmo se time uz ritam preko deset bendova i DJ-a koji će tom dodavanju biti najbolji mogući dirigenti.Uskoro puštamo line- up i ostale informacije koje će vam pomoći u donošenju dobre odluke da nam se pridružite, a do tada pripremimo dušu i tijelo za Urban fest Osijek i pokažimo svima kakav grad imamo..